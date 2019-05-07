Власти Амстердама решили запретить бензиновые и дизельные машины с 2030 года

Как пишет The Guardian , это решение призвано уменьшить уровень загрязнения воздуха в столице Нидерландов – именно грязный воздух власти считают причиной сокращения ожидаемой продолжительности жизни горожан.

Уже в следующем году дизельные машины возрастом свыше 15 лет не смогут въезжать в пределы дороги A10, окружающей Амстердам. Дизельным автобусам запретят въезд в центр города в 2022 году, а к 2025 году запрет начнет действовать в отношении мопедов и прогулочных судов, пишет Newsru.com.

Взамен власти намерены стимулировать покупку горожанами электрических и водородных автомобилей. В частности, каждый покупатель такой машины получит зарядную станцию. Это означает, что с нынешних 3 тыс. число таких станций в Амстердаме должно вырасти до 16-23 тыс. к 2025 году.

The Guardian отмечает, что из-за автомобильных выбросов в Амстердаме, Ротердаме и Маастрихте, уровень загрязнения воздуха в Нидерландах превышает допустимый действующими в Евросоюзе нормами. Специалисты опасаются, что повышенное содержание в воздухе диоксида азота и различных частиц вызывает у людей респираторные заболевания.

В то же время представители ассоциации RAI, выражающей интересы автомобильный отрасли назвали план властей странным и регрессивным. Так, в RAI уверены, что десятки тысяч семей не смогут позволить себе электромобиль и останутся без личных машин.