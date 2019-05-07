Переживший инфаркт Касильяс выписался из больницы

Врачи порекомендовали 37-летнему футболисту воздержаться от нагрузок в ближайшие пару месяцев. «Несколько дней назад я прошел через непростую ситуацию. Это могло случиться в любой момент, и я счастлив, что теперь все позади. Я благодарен и чувствую себя везучим», — сказал игрок.