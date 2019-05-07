Вт, 7.05.2019
Президент не может вмешаться и в деятельность журналистских изданий. Однако она может показать, что, по ее оценке, свобода журналистики - важная ценность. Вилья Кийслер

Переживший инфаркт Касильяс выписался из больницы

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Soccer Football - Champions League Quarter Final Second Leg - FC Porto v Liverpool - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - April 17, 2019 FC Porto's Iker Casillas during the warm up before the match Action Images via Reuters/Andrew Boyers

ФОТО: ANDREW BOYERS / Action Images via Reuters

Испанский вратарь «Порту» Икер Касильяс выписался из больницы после перенесенного им инфаркта.

Врачи порекомендовали 37-летнему футболисту воздержаться от нагрузок в ближайшие пару месяцев. «Несколько дней назад я прошел через непростую ситуацию. Это могло случиться в любой момент, и я счастлив, что теперь все позади. Я благодарен и чувствую себя везучим», — сказал игрок.

1 мая испанцу стало плохо во время тренировки «Порту». Футболисту потребовалась срочная операция. В нынешнем сезоне Касильяс уже не поможет португальскому клубу. Кроме того, по мнению кардиолога Хуана Антонио Корбалана, футболисту придется завершить профессиональную карьеру.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ