Переживший инфаркт Касильяс выписался из больницы

Испанский вратарь «Порту» Икер Касильяс выписался из больницы после перенесенного им инфаркта.
Врачи порекомендовали 37-летнему футболисту воздержаться от нагрузок в ближайшие пару месяцев. «Несколько дней назад я прошел через непростую ситуацию. Это могло случиться в любой момент, и я счастлив, что теперь все позади. Я благодарен и чувствую себя везучим», — сказал игрок.
1 мая испанцу стало плохо во время тренировки «Порту». Футболисту потребовалась срочная операция. В нынешнем сезоне Касильяс уже не поможет португальскому клубу. Кроме того, по мнению кардиолога Хуана Антонио Корбалана, футболисту придется завершить профессиональную карьеру.