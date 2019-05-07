Во вторник начнется процесс по делу Таллиннского порта

Об этом сообщила пресс-служба суда, отметив, что суд обсудил ходатайства в связи с организацией процесса и назначил время первого заседания, которое намечено на 7 мая.

В начале этого года суд обязал представителя предприятия Tallinna Sadam передать судье письменные доказательства, после чего суд перед началом основного процесса предоставил защитникам время ознакомиться с доказательствами.

В феврале суд также обсудил ходатайство государственного прокурора Лауры Фельдманис о передаче польскому правосудию той части расследования, которая в уголовном деле касается обвиняемого гражданина Польши. Судья Кристина Вялисте в связи с этим пояснила, что удовлетворить ходатайство удастся только с момента начала основного заседания.

Фельдманис подала свое ходатайство еще до рождественских праздников, опираясь на Европейское постановление о расследовании и на рамочное соглашение ЕС, однако в соответствии с законом и тем же рамочным соглашением, позицию по данной теме может сформулировать только суд, в чьей компетенции находится дело.

Присяжный адвокат Айвар Пильв уже ранее обратил на это внимание, указав, что прокурор в рамках одного судебного процесса в Эстонии не может заключать соглашения с прокуратурой другого государства для передачи ведения того же дела.

Госпрокуратура в сентябре 2017 года передала в суд уголовное дело бывших руководителей Tallinna Sadam Айна Кальюранда и Аллана Кийля, которые обвиняются в получении взяток на общую сумму 4 млн евро, в том числе 3 млн евро в рамках тендера по заказу паромов.

Опираясь на данные продолжавшегося около трех лет следствия Госпрокуратура обвиняет Кийля и Кальюранда в получении взяток в крупном размере и отмывании денег в период 2005-2015, сообщила ранее Госпрокуратура.

Обвинение в получении взяток также предъявлено бывшему руководителю отдела обслуживания Tallinna Sadam Мартину Пайде. Кроме того, семь физических и два юридических лица обвиняются в даче взяток и содействии этому.

Согласно обвинению, Кийль и Кальюранд согласились на взятку от ряда предприятий в обмен на максимально выгодные договорные отношения этих предприятий с AS Tallinna Sadam. В течение десяти лет Кийль и Кальюранд, действуя вместе и по отдельности, согласились на взятки на общую сумму около 4 млн евро.

Большую часть этой суммы, около 3 млн евро, составляет взятка, которую Кийлю обещали представители турецкого и польского судостроительных заводов в обмен на возможность заключить с дочерним предприятием AS Tallinna Sadam, TS Laevad, договоры о продаже паромов.

Согласно обвинению, Пайде был согласен получить взятку в размере более 40 000 евро, Кальюранд — около 400 000 евро, а Кийль — более трех с половиной миллионов евро. Пайде и Кальюранд получили взятку в обещанном размере, а Кийль получил около 2 млн евро, он не получил остальную часть взятки, поскольку его задержали по подозрению в преступлении.

Руководившая уголовным следствием Госпрокурор Лаура Фельдманис ранее сказала, что Кийль и Кальюранд брали взятки в корыстных целях. «Согласно обвинению, есть основания полагать, что Кийль и Кальюранд последовательно брали взятки в течение многих лет. Для сокрытия преступного происхождения полученных взяток и реальных владельцев денег использовались различные юридические и физические лица. В рамках уголовного следствия взятые ими в форме взятки суммы были арестованы», - добавила она.

Фигурантами дела являются Аллан Кийль, Айн Кальюранд, Мартин Пайде, Эно Саар, предприятие HTG Invest AS, Тынис Похла, Юллар Раад, Свен Хонга, фирма Keskkonnahoolduse OÜ, Тойво Промм, Валдо Ыунап и Ян Пашковский.