Предприниматели Ида-Вирумаа смогут пройти бесплатные курсы эстонского и английского языков

Инициатива Фонда интеграции обусловлена необходимостью повышения уровня знания языков предпринимателями Ида-Вирумаа, которая обозначена во многих исследованиях и программах развития как возможность расширить деловые контакты и пробудить интерес к участию в начинаниях, поддерживаемых на общегосударственном уровне.

Обучение организует Учебный центр Керсти Вылу, который Фонд интеграции выбрал в партнеры по результатам государственного тендера. «Мы предлагаем 40 предпринимателям и ключевым работникам предприятий из Ида-Вирумаа, для которых эстонский язык не является родным, пополнить свои знания эстонской и английской бизнес-лексики благодаря непосредственному общению», - пояснила руководитель сферы языкового и культурного погружения Фонда интеграции Яна Тонди.

Учебные группы будут проводить встречи клубного формата, чтобы практиковать языки, а также наладить деловые контакты. «Например, вместе проводить деловые встречи, посещать уездные центров развития и предприятия, проводить совместные мероприятия», - уточнила форму обучения Яна Тонди.

Языковое обучение будет проходить в группах в Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Йыхви. «Заинтересованных просим обращаться непосредственно к организатору курсов, написав на info@kvkoolitus.ee или позвонив по 555 83 410 и 505 5063», - сказала руководитель сферы языкового и культурного погружения Фонда интеграции.

Учебные курсы эстонского и английского языка будут проходить в отдельных группах. При желании предприниматели и ключевые работники смогут пополнить свое знание обоих языков. Каждый языковой курс продлится 200 академических часов.