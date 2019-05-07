И все-таки "Сити"? Команда Гвардиолы сделала шаг к чемпионскому титулу АПЛ

На 70-й минуте решающий гол забил защитник "горожан" Венсан Компани.

«Сити» вновь возглавил турнирную таблицу с 95 очками и опережает «Ливерпуль» на 1 очко. Командам осталось провести по одной встрече: «Ливерпуль» в заключительном туре сыграет дома с «Вулверхэмптоном», а «Сити» – с «Брайтоном» на выезде.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился впечатлениями после победы над «Лестером» (1:0).

«Это был выдающийся гол, несомненно. Мы играли невероятно, я ожидал от «Лестера» более атакующей игры по сравнению с последними матчами, но они оборонялись очень глубоко.

В первом тайме мы выглядели более чем достойно, но во втором тайме действовали вообще потрясающе, понимая, за что боремся. Мне жаль многих людей, но мы по-прежнему на первом месте.

Компани в «Манчестер Сити» более 10 лет, и вместе с такими людьми, как Джо Харт и Пабло Сабалета, он создавал этот клуб. Венсан способен проявить себя в ключевой момент, когда он в форме, это потрясающий игрок.

Осталась одна игра, и нам будет так же тяжело, как и сегодня. Мы будем играть в гостях, и мы видели, как хорошо «Брайтон» сыграл с «Арсеналом».

Но все в наших руках. Не будем забывать, что мы могли отставать от «Ливерпуля» на 10 очков, проиграй им здесь.

Мы отставали на семь очков, а теперь за тур до конца все в наших руках. Мы хорошо подготовимся.

Посмотрим, будет ли «Брайтон» глубоко защищаться или же будет больше атаковать. Будет тяжело, но, надеюсь, мы сыграем так, чтобы завоевать чемпионство.