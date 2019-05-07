"Коламбус" выбыл из Кубка Стэнли. Ждет ли Россия Панарина с Бобровским?

"Бостон" одержал победу в серии 4-2 и отправил в отпуск команду Джона Тортореллы. В составе "Жакетов" дебютировал российский защитник Bладислав Гавриков, но ни он, ни Артемий Панарин, ни Сергей Бобровский, пропустивший в трех матчах подряд три и более шайб не смогли продлить сезон своему клубу.

После поражения сборная России по хоккею может пополниться игроками выбывшего клуба. Правда, у россиян на последнем рубеже уже есть Андрей Василевский из "Тампы", имеющий опыт выступлений в качестве первого вратаря сборной на ЧМ, а также Александр Георгиев из "Рейнджерс", который провел отличный сезон и может в следующем году стать основным вратарем "Рейнджерс". Если приезд Бобровского маловероятен, то Гавриков и Панарин вполне могут пополнить состав российской команды. Окончательную заявку на стартующий в пятницу ЧМ российская сторона пока не подавала.