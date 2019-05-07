Отсидевший десять лет в тюрьме педофил вышел на свободу

Хансон (50) отбыл весь назначенный ему срок, так как суды не были согласны досрочно выпустить его на свободу.

Обвинительный приговор в отношении Хансона вступил в силу весной 2010 года, когда Госсуд не принял к рассмотрению кассационную жалобу его защитника.

9 декабря 2009 года Харьюский уездный суд приговорил Хансона к 10 годам лишения свободы за педофилию и изготовление детской порнографии, хотя изначально ему грозил 15-летний тюремный срок.

Суд признал Хансона виновным в неоднократном изнасиловании лица моложе 18 лет, насильственном удовлетворении половой страсти с несовершеннолетним пострадавшим и изготовлении детской порнографии. Приговор окончательно вступил в силу весной 2010 года, когда кассацию Хансона не принял к рассмотрению Государственный суд.

Из партии IRL Хансона исключили 1 января 2010 года.

По данным прокуратуры, Хансон занимался совращением детей На протяжении десяти лет. Он был задержан в марте 2009 года. На свободу Хансон должен был выйти 11 марта 2019 года.