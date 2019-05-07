Отсидевший десять лет в тюрьме педофил вышел на свободу

Бывший член IRL и экс-генеральный секретарь Союза родителей Эстонии Каур Хансон, который отбыл десятилетний срок за преступления сексуального характера против детей, в начале марта этого года вышел на свободу.
Хансон (50) отбыл весь назначенный ему срок, так как суды не были согласны досрочно выпустить его на свободу.
Обвинительный приговор в отношении Хансона вступил в силу весной 2010 года, когда Госсуд не принял к рассмотрению кассационную жалобу его защитника.
9 декабря 2009 года Харьюский уездный суд приговорил Хансона к 10 годам лишения свободы за педофилию и изготовление детской порнографии, хотя изначально ему грозил 15-летний тюремный срок.
Суд признал Хансона виновным в неоднократном изнасиловании лица моложе 18 лет, насильственном удовлетворении половой страсти с несовершеннолетним пострадавшим и изготовлении детской порнографии. Приговор окончательно вступил в силу весной 2010 года, когда кассацию Хансона не принял к рассмотрению Государственный суд.
Из партии IRL Хансона исключили 1 января 2010 года.
По данным прокуратуры, Хансон занимался совращением детей На протяжении десяти лет. Он был задержан в марте 2009 года. На свободу Хансон должен был выйти 11 марта 2019 года.
Хансон также являлся автором социальной кампании "Не бей ребенка!".