Помпео обвинил РФ и Китай в агрессивном поведении в Арктике

"Арктика стала очагом глобальной конкуренции благодаря своим запасам нефти, газа и полезных ископаемых, а также изобилию рыбы", - заявил Помпео перед началом встречи Арктического совета на министерском уровне в понедельник, 6 мая, в финском Рованиеми.

Помпео раскритиковал российские территориальные претензии на новые, более быстрые морские маршруты, которые можно будет использовать в результате глобального потепления, пишет DW.com. "Москва незаконно требует, чтобы другие страны обращались к России за разрешением на использование маршрута через Северный Ледовитый океан", - сказал Помпео. Он объявил, что США будут наращивать свое дипломатическое и военное присутствие в Арктике, в том числе путем восстановления ледокольного флота. Критику Помпео также вызвали намерения Пекина добиться влияния в полярном регионе.

В прошлом месяце Россия подчеркивала, что ее военные и экономические цели в Арктике не представляют угрозы для других стран. "Все, что мы делаем, - это обеспечение безопасности страны, мы никому не угрожаем", - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.