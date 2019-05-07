"Сел с огоньком": в Шереметьево прокомментировали видео, где смеются над горящим самолетом

Шереметьево провело служебное расследование после появления в соцсетях видеозаписи, на которой должностные лица неэтично высказываются о катастрофе с самолетом "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Ранее сообщалось, что сотрудники в служебной зоне аэропорта снимали на телефон аварийную посадку горящего самолета, смеялись и допускали оскорбительные комментарии. В заявлении утверждается, что сотрудников аэропорта и авиакомпании на этом видео не было, в нем фигурируют некие должностные лица, находившиеся при исполнении служебных обязанностей.
Руководство Шереметьево потребовало, чтобы этих людей наказали строжайшим образом.
В распространяющемся в сети ролике, который в настоящее время заблокирован как "потенциально неприемлемый контент", люди смеются и обсуждают посадку:
— Нормально полыхает-то.
— Он так сел, значит, там пострадавшие.
— Почему?
— А как?
— Нормально он сел. С огоньком (смеются).