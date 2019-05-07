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"Сел с огоньком": в Шереметьево прокомментировали видео, где смеются над горящим самолетом

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Цветы и игрушки принесенные в память о жертвах авиакатастрофы в Шереметьево.

ФОТО: Sergei Fadeichev / Sergei Fadeichev/TASS

Шереметьево провело служебное расследование после появления в соцсетях видеозаписи, на которой должностные лица неэтично высказываются о катастрофе с самолетом "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Ранее сообщалось, что сотрудники в служебной зоне аэропорта снимали на телефон аварийную посадку горящего самолета, смеялись и допускали оскорбительные комментарии. В заявлении утверждается, что сотрудников аэропорта и авиакомпании на этом видео не было, в нем фигурируют некие должностные лица, находившиеся при исполнении служебных обязанностей.
 
Руководство Шереметьево потребовало, чтобы этих людей наказали строжайшим образом.
 
В распространяющемся в сети ролике, который в настоящее время заблокирован как "потенциально неприемлемый контент", люди смеются и обсуждают посадку: 

— Нормально полыхает-то.

— Он так сел, значит, там пострадавшие.

— Почему?

— А как?

— Нормально он сел. С огоньком (смеются).

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