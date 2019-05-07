"Сел с огоньком": в Шереметьево прокомментировали видео, на котором смеются над горящим самолетом

Ранее сообщалось, что сотрудники в служебной зоне аэропорта снимали на телефон аварийную посадку горящего самолета, смеялись и допускали оскорбительные комментарии. В заявлении утверждается, что сотрудников аэропорта и авиакомпании на этом видео не было, в нем фигурируют некие должностные лица, находившиеся при исполнении служебных обязанностей.