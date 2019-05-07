В Таллинне пройдет детский хоккейный турнир мирового уровня

В турнире примут участие команды из Северной Америки, Китая, России, Швеции, Финляндии, Чехии, Латвии и Эстонии и в составах команд будут представлены самые лучшие игроки указанных стран. Таллиннский турнир соберет не только лучшие команды ведущих хоккейных держав, но и привлечет скаутов международного уровня, которые внимательно будут следить за игроками, в надежде разглядеть в том или ином мальчишке будущего Овечкина, Форсберга или Кросби.