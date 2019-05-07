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В Таллинне пройдет детский хоккейный турнир мирового уровня

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Eesti vs Rumeenia hokimatš Tondiraba jäähallis.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

В Таллинне стартует международный хоккейный турнир WORLD SELECTS INVITATIONAL для команд возрастного класса U14. Турнир мирового уровня Таллинн и Эстония принимают впервые.

В турнире примут участие команды из Северной Америки, Китая, России, Швеции, Финляндии, Чехии, Латвии и Эстонии и в составах команд будут представлены самые лучшие игроки указанных стран. Таллиннский турнир соберет не только лучшие команды ведущих хоккейных держав, но и привлечет скаутов международного уровня, которые внимательно будут следить за игроками, в надежде разглядеть в том или ином мальчишке будущего Овечкина, Форсберга или Кросби.

 Игры пройдут в ледовом холле "Тондираба". Программа самого турнира очень насыщенная - первые игры начинаются в восемь утра, а соревновательный день закончится вечером. Для болельщиков вход на матч бесплатный.

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