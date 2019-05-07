Для кого на крыше жилого дома в Таллинне построят вертолетную площадку?

Двадцатиэтажное здание Torn, которое будет построено осенью 2020 года по адресу Сеэби, 1, является первым в Эстонии офисным и жилым зданием, на крыше которого может появиться вертолетная площадка. Проект был запущен после того, как в феврале этого года компания Endover объявила, что на последнем этаже Torn будет построена роскошная двухэтажная квартира площадью 600 квадратных метров, насколько известно, являющаяся самой большой и дорогой продающейся в Эстонии квартирой. Пентхаус стоимостью три миллиона евро обеспечит владельцам ряд эксклюзивных решений: от собственного ведущего в квартиру лифта до зимнего сада со стеклянными стенами площадью более 200 квадратных метров, а также просторной террасы на крыше дома, откуда открывается круговая панорама на весь Таллинн.

ФОТО: Endover

Директор по продажам Endover Марко Мянниметс сказал: «Интерес к этой эксклюзивной квартире в стиле Манхеттена оказался неожиданно высоким как в Эстонии, так и за границей – в особенности в Норвегии и в России, а также в других европейских странах. Кого-то интересует весь 600-метровый пентхаус, но некоторые хотели бы приобрести его, чтобы разделить на несколько квартир. Это также возможно.

В результате опросов выяснились также различные эксклюзивные пожелания и ожидания клиентов, с большинством из которых все эстонские девелоперы так или иначе сталкивались – от особых решений в части интерьера до сооружения домашнего спа и каминов. Но один потенциальный покупатель пентхауса сумел удивить даже наших опытных специалистов по продажам: он интересуется, можно ли на крыше здания соорудить вертолетную площадку. Поскольку особое пожелание было вполне конкретным, мы направили запрос в Департамент авиации, и в зависимости от ответа будут предприниматься дальнейшие шаги».

Сегодня строительство Torn вышло на нулевой цикл, то есть ведутся подземные работы, выкопан котлован для фундамента, проводятся бетонные работы для сооружения подземной парковки. Наземные строительные работы стартуют в начале лета.