Названа приоритетная версия катастрофы SSJ 100

Ранее в Следственном комитете сообщили, что рассматривают различные версии происшедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. Подозрения в адрес пилотов связаны с их действиями при посадке.

Руководителем расследования назначен первый замначальника главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Николай Ущаповский.

Борт SU-1492 «Аэрофлота» вылетел из Шереметьево в Мурманск в 18:02, а уже через 14 минут полета его командир Денис Евдокимов вышел на связь с диспетчером по так называемому резервному каналу связи и сообщил, что в самолет попала молния. Электростатический разряд привел к отказу основного канала радиосвязи и автоматики управления самолетом, и летчик решил вернуться на аэродром вылета.

Самолет сделал несколько разворотов в воздухе, а еще примерно через десять минут начал заходить на посадку на освобожденную для него полосу. Заход, по мнению близких к расследованию аварии источников издания, оказался сложным, так как совершался в ручном режиме. Кроме того, из-за неизрасходованного топлива, взятого с расчетом полета до Мурманска, Superjet садился с максимальной массой, создающей дополнительные трудности для приземления. Наконец, проблемы экипажу создало отсутствие полноценной радиосвязи с диспетчером - резервный канал, по словам летчиков, постоянно прерывался.

Самолет тем не менее благополучно снизился к взлетно-посадочной полосе, однако в результате еще одной возможной ошибки пилотов касание колесами самолета бетонки оказалось слишком жестким, и после нескольких отскоков топливные баки самолета оказались повреждены. Керосин из них выплеснулся на горячие двигатели и воспламенился, в результате чего задняя часть самолета оказалась охвачена пламенем.

Выбраться из горящей машины удалось большинству членов экипажа и пассажирам, которые сидели на первых рядах кресел. Те, кто располагался сзади, получили серьезные травмы еще во время «прыжков» лайнера по бетонке и выбраться из салона самостоятельно не могли. Горящий вокруг авиационный керосин не оставил раненым шансов на выживание.

Жертвы авиакатастрофы в Шереметьево. ФОТО: Lev Fedoseyev / Lev Fedoseyev/TASS

Первой ошибкой было решение лететь через грозовой фронт, но молния ни при чем

В то же время отмечается, что о причинах трагедии можно будет говорить после анализа сохранившейся на приборах информации, однако уже сегодня эксперты сходятся во мнении, что катастрофа, скорее всего, произошла из-за ошибок экипажа Superjet. Первой из них было само решение летчиков лететь через грозовой фронт.

Затем, попав в сложную, но далеко не катастрофическую ситуацию с отключением автоматики, пилоты, по мнению авиаэкспертов, поторопились приземлиться вместо того, чтобы продержаться несколько часов в воздухе и выжечь лишний керосин. Кроме того, в процессе приземления члены экипажа продемонстрировали слабую пилотажную подготовку, не сумев сначала правильно зайти на посадку в ручном режиме и усугубив ситуацию с отскоками.

Вице-президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Игорь Виноградов сообщил, что при испытаниях SSJ проверялся на удары молниями. По их результатам было установлено, что молнии не приводят к возгораниям на воздушном судне и потере его управления.

Другой источник газеты в компании отметил, что за время эксплуатации SSJ 100 в них 13 раз попадали молнии, но ни один из этих инцидентов не повлиял на работу машины в воздухе. Кроме того, испытания самолета на посадку с превышением массы предусмотрены руководством по летной эксплуатации SSJ и моделируются на тренажерах при обучении пилотов.

Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево. По словам главы Минтранса России Евгения Дитриха, службы реагирования аэропорта сработали оперативно. Министр отметил, что SSJ совершил посадку в 18:30, а тревога была объявлена в 18:31. Первая пожарная машина, по его данным, оказалась рядом с лайнером уже через минуту, а в течение последующих четырех минут прибыло еще шесть пожарных машин.