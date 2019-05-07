Численность финских туристов в Эстонии за год сократилась на 20%

В марте этого года в гостиницах в Эстонии остановились в общей сложности 233 000 внутренних и зарубежных туристов, что на 3 процента меньше, чем в тот же период прошлого года. Об этом сообщил Департамент статистики, отметив, что численность финских туристов в Эстонии сократилась за год на 20%.
В сравнении с мартом прошлого года возросло количество внутренних туристов, но меньше стало туристов из-за рубежа. Всего в марте этого года услугами гостиничных предприятий Эстонии воспользовались 124 000 интуристов, что на 7% меньше, чем год назад.
Зарубежные туристы провели в гостиницах Эстонии в марте всего 246 000 ночей, что на 5% меньше, чем в марте 2018 года.
Интуристы в марте составили 53% всего потока туристов в Эстонию. 37% туристов приехали в страну из Финляндии, 16% из России и 12% из Латвии. За год численность финских туристов сократилась на 20%, а число прибывших в Эстонию из России туристов — на 6%. Вместе с тем, на 5% больше стало туристов из Латвии.
Прибавилось за год также туристов из Литвы, Германии и Великобритании.
64% приехавших в Эстонию туристов прибыли отдохнуть, 29% посетили страну с деловыми визитами, остальные — с другими целями. 70% интуристов ночевали в Таллинне.
В марте в гостиницах Эстонии остановились 109 000 внутренних туристов, что на 2 процента больше, чем в марте 2018 года. 62% внутренних туристов путешествовали с целью отдыха, 23 процента побывали в командировках. Услугами гостиниц внутренние туристы чаще пользовались в Харьюском уезде — 28%, в Пярну и Тарту — 17% и 15%, реже — в Ида-Вирумаа — 10%.
По всей Эстонии услуги туристам предлагали в марте 988 гостиничных предприятий. В их распоряжении было 20 000 комнат и 46 000 спальных мест. Заполняемость номеров составила 39% и спальных мест — 30%.
В среднем сутки в гостинице стоили 36 евро, на один евро дороже, чем в марте 2018 года. В Харьюском уезде сутки в гостинице стоили 41 евро, в Тартуском уезде 36 и в Пярнуском уезде 28 евро.