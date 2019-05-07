Eesti Kontsert после сложного года вышел в прибыль

Концертный зал "Эстония" ФОТО: Eesti Kontsert

Позитивным аккордом для Eesti Kontsert в 2018 году стала юбилейная программа EV100. Это нашло отражение в увеличении экспорта музыки при поддержке государства. Эстонский национальный мужской хор совершил пять международных гастролей и дал в общей сложности 21 концерт. Ансамбль Hortus Musicus выступил в Варшаве, Риме, Швеции, России, на Майорке и в Армении. Вокальный ансамбль Estonian Voices стал участником престижных фестивалей в Нью-Йорке и Лондоне. Одной из важнейших зарубежных миссий Eesti Kontsert стало представление шедевра Арво Пярта и Роберта Уилсона «Страсти по Адаму» ("Aadama passioon") в Берлинском Концертхаусе.

С 1 февраля 2019 года Eesti Kontsert возглавила Керту Орро. ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

2018 год был весьма неспокойным годом для Eesti Kontsert, но закончился позитивно. «Год начался с относительно непредсказуемого и скачкообразного весеннего сезона и продолжился гораздо более содержательным осенним сезоном, в течение которого все-таки наблюдались проблемы с посещением некоторых концертов», - говорится в годовом отчете Eesti Kontsert. Кроме того, осенний сезон осложнился из-за проведения конкурса на должность нового члена правления организации, который вылился в неожиданно долгий процесс.

Eesti Kontsert шел к прибыли на протяжении нескольких лет. Оборот фонда в последние годы постоянно увеличивался: в 2016 году он составил почти 8,4 миллиона, в 2017 году – 8,8 миллиона, а в минувшем году – 9,8 миллиона евро. Балансовый объем Eesti Kontsert по состоянию на конец года составил почти 20,1 млн евро.