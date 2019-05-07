Вт, 7.05.2019
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Мать не послушала бортпроводников и спасла сына из горящего самолета

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Горящий самолет в Шереметьево.

ФОТО: Sergei / imago images / Xinhua / SCANPIX

Пассажирка злополучного рейса Superjet Юлия Марченкова во время экстренной посадки не послушала проводников и первой вместе с сыном покинула полыхающий самолет, передает телеграм-канал Mash.

Они сидели в седьмом ряду. После того, как самолет пошел на аварийную посадку, несмотря на просьбу проводников оставаться на своих местах, она отстегнула ремни на себе и своем 12-летнем сыне и кинулась в переднюю часть салона. Сообщается, что ее пытались вернуть на место, однако это не удалось, и горящий самолет они с сыном покинули первыми.

В то же время известно, что всем пассажирам, сидевшим в седьмом ряду, удалось спастись при пожаре, в котором погиб 41 человек.

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