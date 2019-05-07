Мать не послушала бортпроводников и спасла сына из горящего самолета

Они сидели в седьмом ряду. После того, как самолет пошел на аварийную посадку, несмотря на просьбу проводников оставаться на своих местах, она отстегнула ремни на себе и своем 12-летнем сыне и кинулась в переднюю часть салона. Сообщается, что ее пытались вернуть на место, однако это не удалось, и горящий самолет они с сыном покинули первыми.