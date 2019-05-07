Рейнсалу: коалиция не договаривалась о передаче пограндоговора в парламент

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу также указал на то, что отсылки на пограндоговор нет и в коалиционном соглашении, пишет rus.err.ee .

В передаче Välistund на Vikerraadio Рейнсалу ("Отечество") пообещал проанализировать тему и при необходимости выступить с предложением в правительстве: "Правительственный союз не заключил соглашения о передаче пограндоговора в Рийгикогу, это факт, но я обязательно проанализирую эту тему и при необходимости внесу свои предложения относительно возможных последствий. И, как я уже говорил, в течение последнего года Россия связала проблему пограндоговора с рядом других политических вопросов".