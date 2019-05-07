С сегодняшнего дня на Таммсааре-теэ произойдут серьезные изменения в организации движения

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна, отметив, что система покрывает участок в 1,1 км в обоих направлениях, учитывает транспортные потоки и позволяет динамично менять скоростные режимы с помощью электронных дорожных знаков.

В ходе работ были установлены 12 динамических знаков ограничения скорости, шесть светофорных секций, пять рамных опор дорожных знаков, к которым будут подведены системы питания и связи с городским светофорным центром. Вместе с налогами это обошлось почти в 240 тысяч евро, из которых на долю города приходится половина.