С сегодняшнего дня на Таммсааре-теэ произойдут серьезные изменения в организации движения

Во вторник днем на перекрестке улиц Таммсааре-теэ и Тонди будет торжественном введено в строй электронное решение, повышающее безопасность движения и позволяющее восстановить левый поворот с Таммсааре-теэ к Таммсаарескому бизнес-центру и магазину К-Rauta, а также разворот к участку фирмы ESS Kinnisvara.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна, отметив, что система покрывает участок в 1,1 км в обоих направлениях, учитывает транспортные потоки и позволяет динамично менять скоростные режимы с помощью электронных дорожных знаков.
Как отметил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, электронное управление светофорами - это хороший пример сотрудничества города и частного сектора - фирм Tammsaare Ärikeskus, Kesko Senukai Estonia, Kamos Kinnisvara и ESS Kinnisvara.
В ходе работ были установлены 12 динамических знаков ограничения скорости, шесть светофорных секций, пять рамных опор дорожных знаков, к которым будут подведены системы питания и связи с городским светофорным центром. Вместе с налогами это обошлось почти в 240 тысяч евро, из которых на долю города приходится половина.