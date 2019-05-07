Итальянские страсти: хавбек "Милана" разразился нецензурной бранью в адрес главного тренера
Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко отказался выйти на замену по ходу матча 35-го тура серии А с «Болоньей», передает sports.ru.
В середине первого тайма травму получил хавбек Лукас Биглия, и главный тренер миланцев Дженнаро Гаттузо сказал Бакайоко готовиться к выходу на поле.
24-летний француз вступил в полемику с тренером и в итоге не появился на поле. В игру на 26-й минуте вошел Хосе Маури.
По информации комментатора Sky Sport Italia у поля, Гаттузо спросил Бакайоко, готов ли хавбек выйти на замену, а тот ответил – нет. Затем оба обменялись репликами, и футболист послал Гаттузо нецензурной бранью.
Как утверждает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, Бакайоко хотел размяться перед выходом на поле.
Бакайоко выступает за «Милан» на правах аренды. У клуба есть право выкупить игрока у «Челси» по окончании сезона за 35 миллионов евро.
Перед игрой с «Болоньей» Гаттузо закрыл всех игроков «Милана» на базе на 5 дней из-за опоздания Бакайоко на тренировку. Француз извинился, но остался в запасе.
Lo stato di forma del #Milan è riassunto in questi 30 secondi. #Bakayoko che manda a fanculo #Gattuso dopo essersi rifiutato di entrare pic.twitter.com/EnDvfsXyCd— Andrea Cerrato (@cerry_94) May 6, 2019