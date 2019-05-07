Вт, 7.05.2019
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Вдали от шума городского: отличный дом в Рапламаа

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ФОТО: KV.EE

Портал Kodustiil предлагает взглянуть на фотографии бревенчатого дома, который с нетерпением ждет новых хозяев. 

Этот чудесный дом площадью 87,3 м2, пригодный для круглогодичного проживания, находится в рапласких лесах. Он построен в 2003 году, но находится в превосходном состоянии. 

ФОТО: KV.EE

На первом этаже расположены кухня-гостиная и спальня. На втором этаже - большое открытое помещение, обставленное на сегодняшний момент лишь кроватями и использовавшееся для ночевки припозднившихся гостей издалека. 

ФОТО: KV.EE

На территории находятся летняя баня, дровяной сарай и туалет типа сортир. Электричества и воды нет. На участке есть колодец, который в данный момент не используется. Для мытья в бане собственник собирает дождевую воду. Для сбора воды служит большая бочка. 

ФОТО: KV.EE

Главными достоинствами недвижимости являются: уединенное расположение, природа и сруб ручной работы. И вообще это - райское место для тех, кто хочет поменять городскую суету на спокойную растительную жизнь. 

ФОТО: KV.EE

Подробности находятся ЗДЕСЬ.

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