Вдали от шума городского: отличный дом в Рапламаа

Этот чудесный дом площадью 87,3 м2, пригодный для круглогодичного проживания, находится в рапласких лесах. Он построен в 2003 году, но находится в превосходном состоянии.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже расположены кухня-гостиная и спальня. На втором этаже - большое открытое помещение, обставленное на сегодняшний момент лишь кроватями и использовавшееся для ночевки припозднившихся гостей издалека.

ФОТО: KV.EE

На территории находятся летняя баня, дровяной сарай и туалет типа сортир. Электричества и воды нет. На участке есть колодец, который в данный момент не используется. Для мытья в бане собственник собирает дождевую воду. Для сбора воды служит большая бочка.

ФОТО: KV.EE

Главными достоинствами недвижимости являются: уединенное расположение, природа и сруб ручной работы. И вообще это - райское место для тех, кто хочет поменять городскую суету на спокойную растительную жизнь.

ФОТО: KV.EE