Российские банки захотели спрятать от санкций

Так, Банк России сможет не сообщать о слиянии, присоединении, разделении, выделении (создание одного или нескольких новых банков при сохранении прежней кредитной организации) или преобразовании (переход формы собственности из ООО в АО и наоборот) банка.

По существующим правилам, регулятор обязан опубликовывать эту информацию в течение суток, пишет lenta.ru. Теперь ему предлагают не раскрывать эту информацию, если под действием санкций оказался сам банк, его руководство, включая глав филиалов, главных бухгалтеров и их заместителей, а также акционеров и лиц, которым принадлежит 20 и более процентов прав голоса.

Таким образом планируется снизить убытки от действия санкций. В обосновании проекта постановления указано, что зарубежные ограничительным меры могут привести к убыткам для российских физических и юридических лиц и цель предложенной меры — снизить этот негативный эффект.