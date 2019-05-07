Вт, 7.05.2019
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Российские банки захотели спрятать от санкций

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Рубль. Иллюстративное фото.

ФОТО: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Министерство финансов России предлагает разрешить ЦБ не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Так, Банк России сможет не сообщать о слиянии, присоединении, разделении, выделении (создание одного или нескольких новых банков при сохранении прежней кредитной организации) или преобразовании (переход формы собственности из ООО в АО и наоборот) банка.

По существующим правилам, регулятор обязан опубликовывать эту информацию в течение суток, пишет lenta.ru. Теперь ему предлагают не раскрывать эту информацию, если под действием санкций оказался сам банк, его руководство, включая глав филиалов, главных бухгалтеров и их заместителей, а также акционеров и лиц, которым принадлежит 20 и более процентов прав голоса.

Таким образом планируется снизить убытки от действия санкций. В обосновании проекта постановления указано, что зарубежные ограничительным меры могут привести к убыткам для российских физических и юридических лиц и цель предложенной меры — снизить этот негативный эффект.

Однако даже если законопроект будет принят, сам банк по закону будет обязан сообщать о реорганизации на своем сайте и уведомлять об этом кредиторов, отмечает принадлежащее Григорию Березкину РБК. По мнению экспертов, следующим шагом может стать как раз избавление банков от обязанности раскрывать эту информацию.

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