Новый конкурс на создание терминала Юлемисте вызывает недовольство архитекторов

Эстонские архитекторы недовольны условиями проведения нового, объявленного после годичных препирательств, конкурса на создание терминала Юлемисте, пишет Postimees.
Союз архитекторов считает, что условия объявленного в минувшую пятницу очередного архитектурного конкурса на создание терминала Юлемисте, являющегося частью Rail Baltica, наносят ущерб интересам архитекторов, поэтому союз с ними не согласен. Но совесть руководителя Rail Baltic Estonia (RBE) Рийи Силлаве спокойна, поскольку она считает, что условия конкурса абсолютно справедливы.
«Мы эти условия весьма основательно продумали. Это конкурс идей, который может вызвать интерес как эстонских, так и иностранных архитекторов. Да, с Союзом архитекторов условия соревнования формально не согласованы, что само по себе не является необходимым, но архитекторы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы конкурс привел к достойному результату», - сказала Силлаве.
Руководитель Таллиннского департамента городского планирования, известный архитектор Игнар Фьюк (Партия реформ) только вчера от Postimees услышал, что условия объявленного RBE в прошлую пятницу конкурса не были согласованы с Союзом архитекторов. Он сказал, что департамент не хотел утверждать конкурс до того, как союз его одобрит. Считалось, что это произойдет 22 апреля. И поскольку отказ в согласовании – весьма необычное дело, Департамент городского планирования, давая свое одобрение в конце месяца, не проверил, согласован ли конкурс с союзом.
Необычная ситуация
Об объявленном в пятницу конкурсе RBE сообщил лишь вчера. Подать свои работы на конкурс идей архитектурного решения единого терминала Юлемисте можно до 1 августа, а значит, у архитекторов меньше трех месяцев.
Организацию нового конкурса разрешили летом прошлого года, когда выяснилось, что во время предыдущего конкурса, прошедшего в 2014 году, в документах тендера не указали, что он является международным. Стоимость тендера превысила допустимые пределы. Поэтому RBE отложил в сторону работу победителей из бюро «3+1» и решил организовать новый конкурс. При этом «3+1» в течение этих лет постоянно предлагало решения, каким образом их работа может быть успешно реализована, однако RBE счел это невозможным.
Задействованный в оформлении условий конкурса Союз архитекторов Эстонии в итоге отказался их согласовывать, поскольку они не отвечают трем основным требованиям. По словам руководителя союза Катрин Коов, есть разработанные международные правила хорошего тона, и если конкурс им не соответствует, его нельзя одобрить. То, что Союз архитекторов не дает согласования на условия архитектурных конкурсов крупных общественных объектов, по словам Коов, иногда случается. Последним стал конкурс на Государственную гимназии Кохтла-Ярве, где проблемой стало отсутствие премиального фонда.
«Члены Союза архитекторов будут оповещены, что проводится конкурс, в условиях которого есть ущербные для архитекторов пункты. Я не могу сказать, что мы будем отговаривать от участия в нем, но своих членов мы проинформируем. Каждый будет решать сам, брать на себя риски или нет. Мы не можем препятствовать проведению конкурса, поскольку у фирмы есть право организовать его и без нашего согласия», - сказала Коов.
Красная линия – авторские права
Больше всего Союз архитекторов встревожило то, что RBE не дано согласие предыдущего победителя: использовать в исходных заданиях нового конкурса определенные решения из планировки «3+1», которые уже построены.
«Мы обсуждали, что если по старой схеме дальше действовать нельзя, то нужно объявить новый конкурс, но следует согласовать это с авторами старой работы», - отметила Коов и добавила, что если RBE не возьмет на себя ответственность, то победитель нового конкурса все же будет вынужден вести переговоры с авторами прежней работы. «Улаживание дел переложено на плечи архитекторов. Мы не хотели, чтобы возникла ситуация, при которой коллегам придется спорить друг с другом».
Но, по мнению Силлаве, никто на авторское право не покушается: «В условиях нового конкурса указано, что уже построенные части - такие, как трамвайные пути, менять нельзя. Так мы нашли ответ на вопросы об авторском праве».
Кроме того, правила хорошего тона, по словам представителей союза, предусматривают, что если в конкурсе определяются первое, второе и третье места, то переговоры все же ведутся с победителем. «По правилам этого конкурса, говорить будут с авторами первых трех лучших работ, и определяющей на стадии переговоров будет цена. Во время второго архитектурного конкурса переговоры начнутся с занявшим второе место в том случае, если достичь договоренности с победителем по каким-то причинам не удалось. До сих пор все конкурсы проводились именно так. Закон не менялся, это лишь вопрос трактовки», - сказала Коов.
По словам Силлаве, переговоры с тремя победителями согласуются с Законом о господрядах: «Нигде не написано, что цена является единственным критерием для определения победителя. Мы получили правовую оценку Министерства финансов. Решение, как мы можем это делать, принято за нас».
Союз тревожит в проекте договора и пункт, согласно которому, заказчик не отвечает за возможные недочеты, допущенные в условиях конкурса, это – ответственность подрядчика, то есть архитекторов: «Такого отношения мы, конечно, не можем допустить».
Силлаве сказала, что это всего лишь проект договора подряда, а реальные условия будут обговариваться при заключении договора.