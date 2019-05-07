Новый конкурс на создание терминала Юлемисте вызывает недовольство архитекторов

Союз архитекторов считает, что условия объявленного в минувшую пятницу очередного архитектурного конкурса на создание терминала Юлемисте, являющегося частью Rail Baltica, наносят ущерб интересам архитекторов, поэтому союз с ними не согласен. Но совесть руководителя Rail Baltic Estonia (RBE) Рийи Силлаве спокойна, поскольку она считает, что условия конкурса абсолютно справедливы.

«Мы эти условия весьма основательно продумали. Это конкурс идей, который может вызвать интерес как эстонских, так и иностранных архитекторов. Да, с Союзом архитекторов условия соревнования формально не согласованы, что само по себе не является необходимым, но архитекторы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы конкурс привел к достойному результату», - сказала Силлаве.

Руководитель Таллиннского департамента городского планирования, известный архитектор Игнар Фьюк (Партия реформ) только вчера от Postimees услышал, что условия объявленного RBE в прошлую пятницу конкурса не были согласованы с Союзом архитекторов. Он сказал, что департамент не хотел утверждать конкурс до того, как союз его одобрит. Считалось, что это произойдет 22 апреля. И поскольку отказ в согласовании – весьма необычное дело, Департамент городского планирования, давая свое одобрение в конце месяца, не проверил, согласован ли конкурс с союзом.

Необычная ситуация

Об объявленном в пятницу конкурсе RBE сообщил лишь вчера. Подать свои работы на конкурс идей архитектурного решения единого терминала Юлемисте можно до 1 августа, а значит, у архитекторов меньше трех месяцев.

Организацию нового конкурса разрешили летом прошлого года, когда выяснилось, что во время предыдущего конкурса, прошедшего в 2014 году, в документах тендера не указали, что он является международным. Стоимость тендера превысила допустимые пределы. Поэтому RBE отложил в сторону работу победителей из бюро «3+1» и решил организовать новый конкурс. При этом «3+1» в течение этих лет постоянно предлагало решения, каким образом их работа может быть успешно реализована, однако RBE счел это невозможным.

Задействованный в оформлении условий конкурса Союз архитекторов Эстонии в итоге отказался их согласовывать, поскольку они не отвечают трем основным требованиям. По словам руководителя союза Катрин Коов, есть разработанные международные правила хорошего тона, и если конкурс им не соответствует, его нельзя одобрить. То, что Союз архитекторов не дает согласования на условия архитектурных конкурсов крупных общественных объектов, по словам Коов, иногда случается. Последним стал конкурс на Государственную гимназии Кохтла-Ярве, где проблемой стало отсутствие премиального фонда.