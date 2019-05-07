Новый конкурс по терминалу Юлемисте вызывает разногласия с архитекторами

Новый конкурс по терминалу Юлемисте, объявленный после годичной склоки, злит эстонских архитекторов, пишет Postimees.
Союз архитекторов считает, что условия объявленного в минувшую пятницу очередного архитектурного конкурса идей о терминале Юлемисте, являющегося частью Rail Baltica, наносит ущерб интересам архитекторов, а потому они не были подтверждены. Но совесть руководителя Rail Baltic Estonia (RBE) Рийи Силлаве спокойна, поскольку она считает, что условия конкурса абсолютно справедливы.
«Мы эти условия весьма основательно продумали. Это – конкурс идей, который может вызвать интерес как у эстонских, так и у иностранных архитекторов. Даже если Союз архитекторов условия соревнования формально не согласовал, что само по себе не является необходимым, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы конкурс привел к достойному результату», - сказала Силлаве.
Руководитель Таллиннского департамента городского планирования и признанный архитектор Игнар Фьюк (Партия реформ) только вчера от Postimees услышал, что Союз архитекторов не согласовал условия, а конкурс RBE был объявлен в прошлую пятницу. Он сказал, что департамент не хотел давать свое подтверждение раньше, чем союз выдаст свое одобрение. Он это делал, зная, что 22 апреля будет получено и согласование союза. Однако Департамент городского планирования, давая свое одобрение в последние дни апреля, не проверил - согласовал ли союз, поскольку отказ в согласовании – весьма необычное дело.
Необычная ситуация
Об объявленном в пятницу конкурсе RBE сообщил общественности лишь вчера. Подать свои работы на конкурс идей архитектурного решения единого терминала Юлемисте можно до 1 августа, а значит, у архитекторов есть меньше трех месяцев.
Организацию нового конкурса разрешили летом прошлого года, поскольку выяснилось, что во время предыдущего конкурса, прошедшего в 2014 году, в документах тендера не указали, что он является международным. Стоимость тендера превысила допустимые пределы. Поэтому RBE отложил в сторону работу победителей из бюро «3+1», и решил организовать новый конкурс. При этом «3+1» в течение этих лет постоянно предлагало решения, каким образом их работа может быть успешно реализована, однако RBE посчитал, что это невозможно.
Но задействованный в оформлении условий конкурса Союз архитекторов Эстонии в итоге отказался согласовать эти условия, поскольку они не отвечают трем основным требованиям. По словам руководителя союза Катрин Коов, есть разработанные международные правила хорошего тона, и если конкурс им не отвечает, его нельзя одобрить. Такое, что Союз архитекторов не согласовывает условия архитектурных конкурсов крупных общественных объектов, по словам Коов, иногда случается. Последним стал конкурс по Государственной гимназии Кохтла-Ярве, где проблемой стало отсутствие премиального фонда.
«Члены Союза архитекторов будут оповещены, что проходит конкурс, в условиях которого есть ущербные для архитекторов пункты. Я не могу сказать, что мы будем отговаривать от участия в нем, но своих членов мы проинформируем. Каждый будет решать сам, брать на себя риски или нет. Мы не можем препятствовать проведению конкурса, поскольку у них есть право организовать его и без нашего согласования», - сказала Коов.
Красная линия – авторские права
Больше всего Союз архитекторов встревожило то, что у RBE нет согласия предыдущего победителя - использовать в исходных заданиях нового состязания определенные решения из планировки «3+1», которые уже даже построены.
«Мы обсуждали, если по старой схеме двигаться дальше нельзя, нужно объявить новый конкурс, но следует согласовать это с авторами старой работы», - отметила Коов и добавила, что если RBE не возьмет на себя ответственность, то победитель нового конкурса все же будет вынужден вести переговоры с авторами прежней работы. «Улаживание дел сброшено на плечи архитекторов. Мы не хотели, чтобы получилось так, что коллегам придется спорить друг с другом».
А, по оценке Силлаве, никто на авторское право не покушается: «В условиях нового конкурса указано, что уже готовые части, как трамвайные пути, менять нельзя. Так мы нашли ответ на вопросы об авторском праве».
Кроме того, правила хорошего тона, по словам представителей союза, предусматривают, что если в конкурсе определяются первое, второе и третье место, то переговоры все же ведутся с победителем. «По правилам этого конкурса, говорить будут с авторами первых трех лучших работ, и определяющим на стадии переговоров будет цена. Во время второго архитектурного конкура переговоры начнутся с занявшим второе место тогда, когда достичь договоренности с победителем по каким-то причинам не удалось. До сих пор все конкурсы проводились именно так и дома строились. Закон не менялся, это лишь вопрос трактовки», - сказала Коов.
По словам Силлаве, переговоры с тремя победителями согласуются с Законом о господрядах: «Нигде не написано, что цена является единственным критерием для определения победителя. Мы получили правовую оценку этому от Министерства финансов. Решение, как мы можем или не можем это сделать, принято за нас».
Союз тревожит и пункт в проекте договора, согласно которому, заказчик не отвечает за возможные условия конкурса и за недочеты, это – ответственность подрядчика, то есть архитекторов: «Такого отношения мы, конечно, не можем допустить».
Силлаве сказала, что это всего лишь проект договора подряда, а реальные условия будут обговариваться при заключении договора.