Новый конкурс по терминалу Юлемисте вызывает разногласия с архитекторами

Союз архитекторов считает, что условия объявленного в минувшую пятницу очередного архитектурного конкурса идей о терминале Юлемисте, являющегося частью Rail Baltica, наносит ущерб интересам архитекторов, а потому они не были подтверждены. Но совесть руководителя Rail Baltic Estonia (RBE) Рийи Силлаве спокойна, поскольку она считает, что условия конкурса абсолютно справедливы.

«Мы эти условия весьма основательно продумали. Это – конкурс идей, который может вызвать интерес как у эстонских, так и у иностранных архитекторов. Даже если Союз архитекторов условия соревнования формально не согласовал, что само по себе не является необходимым, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы конкурс привел к достойному результату», - сказала Силлаве.

Руководитель Таллиннского департамента городского планирования и признанный архитектор Игнар Фьюк (Партия реформ) только вчера от Postimees услышал, что Союз архитекторов не согласовал условия, а конкурс RBE был объявлен в прошлую пятницу. Он сказал, что департамент не хотел давать свое подтверждение раньше, чем союз выдаст свое одобрение. Он это делал, зная, что 22 апреля будет получено и согласование союза. Однако Департамент городского планирования, давая свое одобрение в последние дни апреля, не проверил - согласовал ли союз, поскольку отказ в согласовании – весьма необычное дело.

Необычная ситуация

Об объявленном в пятницу конкурсе RBE сообщил общественности лишь вчера. Подать свои работы на конкурс идей архитектурного решения единого терминала Юлемисте можно до 1 августа, а значит, у архитекторов есть меньше трех месяцев.

Организацию нового конкурса разрешили летом прошлого года, поскольку выяснилось, что во время предыдущего конкурса, прошедшего в 2014 году, в документах тендера не указали, что он является международным. Стоимость тендера превысила допустимые пределы. Поэтому RBE отложил в сторону работу победителей из бюро «3+1», и решил организовать новый конкурс. При этом «3+1» в течение этих лет постоянно предлагало решения, каким образом их работа может быть успешно реализована, однако RBE посчитал, что это невозможно.

Но задействованный в оформлении условий конкурса Союз архитекторов Эстонии в итоге отказался согласовать эти условия, поскольку они не отвечают трем основным требованиям. По словам руководителя союза Катрин Коов, есть разработанные международные правила хорошего тона, и если конкурс им не отвечает, его нельзя одобрить. Такое, что Союз архитекторов не согласовывает условия архитектурных конкурсов крупных общественных объектов, по словам Коов, иногда случается. Последним стал конкурс по Государственной гимназии Кохтла-Ярве, где проблемой стало отсутствие премиального фонда.