Вт, 7.05.2019
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Разъяренный пассажир покусал полицейского в аэропорту

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Наручники. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Полиция задержала пассажира в международном аэропорту Кливленда за то, что он покусал сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает Fox News.

Мужчина, путешествовавший с собакой, стал вести себя неподобающим образом на контрольно-пропускном пункте, пишет lenta.ru. Когда сотрудник аэропорта сделал ему замечание, пассажир рассвирепел и укусил его.

На данный момент не уточняется, в какую часть тела полицейского впился дебошир. Однако известно, что офицер серьезно не пострадал.

После инцидента мужчину отправили в психиатрическую лечебницу для проведения экспертизы, а его питомца доставили в городской приют.

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