Разъяренный пассажир покусал полицейского в аэропорту

Мужчина, путешествовавший с собакой, стал вести себя неподобающим образом на контрольно-пропускном пункте, пишет lenta.ru. Когда сотрудник аэропорта сделал ему замечание, пассажир рассвирепел и укусил его.

На данный момент не уточняется, в какую часть тела полицейского впился дебошир. Однако известно, что офицер серьезно не пострадал.