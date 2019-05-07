Разъяренный пассажир покусал полицейского в аэропорту

Полиция задержала пассажира в международном аэропорту Кливленда за то, что он покусал сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает Fox News.
Мужчина, путешествовавший с собакой, стал вести себя неподобающим образом на контрольно-пропускном пункте, пишет lenta.ru. Когда сотрудник аэропорта сделал ему замечание, пассажир рассвирепел и укусил его.
На данный момент не уточняется, в какую часть тела полицейского впился дебошир. Однако известно, что офицер серьезно не пострадал.
После инцидента мужчину отправили в психиатрическую лечебницу для проведения экспертизы, а его питомца доставили в городской приют.