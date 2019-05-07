До и после: как обустроить детскую, если в ней живут сын и дочка

Сын и дочь Агнес живут в одной комнате несколько лет: девочка переедет в отдельную комнату, когда пойдет в школу. Но поскольку у каждого из детей уже сложились свои представления о прекрасном, дизайн интерьера их общей комнаты должен нравиться обоим. С этой задачей Агнес отлично справилась.

Переделка комнаты была необходима еще и потому, что ремонт там не делали уже давно и интерьер требовалось освежить.

До ремонта. ФОТО: Meie Kodu Lugu

Было решено для покраски стен выбрать оливково-зеленый цвет, а торцевую стену оклеить обоями с симпатичным узором из маленьких треугольников.

После ремонта. ФОТО: Meie Kodu Lugu

Каждый ребенок получил в комнате свое личное пространство. Рядом со шкафчиком для одежды девочки появилось зеркало, а также розовая полочка и вешалка, где висят шляпки и сумочки, а также хранятся ценные вещи. Девочке нравится вертеться перед зеркалом и изображать принцессу.

После ремонта. ФОТО: Meie Kodu Lugu

На мальчиковой половине установили лестницу, которая используется как миниатюрная шведская стенка.

После ремонта. ФОТО: Meie Kodu Lugu

Результат устроил всех: и мальчику, и девочке понравилась цветовая гамма, а также то, что у каждого появилось свое личное пространство.