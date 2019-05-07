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Европейским кубкам предложили очередную сумасшедшую реформу

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Meistrite liiga võidutrofee.

ФОТО: FABRICE COFFRINI / AFP

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил реформировать еврокубки, сообщает sports.ru.

«Лига чемпионов и Лига Европы должны быть упразднены. Надо создать турнир из 80 команд – с первыми семью клубами из Италии, Франции, Германии, Англии и Испании, а также с первыми четырьмя из Португалии, Голландии, Бельгии, Швеции и остальных стран.

Команды разделить на четыре группы по двадцать в каждой. Играть по календарю. Жребием определить, кто сперва играет дома.

Я бы назвал этот турнир Кубком Европы. Матчи будут проводиться в течение недели – со вторника по четверг. Так мы оставим выходные для национальных чемпионатов.

Суперлига? Андреа Аньелли (президент «Ювентуса» и Ассоциации европейских клубов – прим. Sports.ru) умен, я не верю, что он хочет создать турнир, который урежет еврокубки.

Эта формула может выстрелить в краткосрочной перспективе, но в конце концов она оттолкнет большую часть публики», – сказал Де Лаурентис AS.

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