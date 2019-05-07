Эстонская банда нагрела Швецию на миллионы евро

Преступная группировка из Эстонии нанесла государству Швеции ущерб в размере более восьми миллионов евро в виде НДС, торгуя драгоценными металлами и используя подставные фирмы. Масштабную мошенническую схему распутывали следователи пяти стран при сотрудничестве с Европолом, пишет Äripäev.
Разработчиком схемы в Швеции был гражданин Эстонии Вадим Иванов (36), который, благодаря находящимся под его контролем фирмам, взимал НДС со шведского государства, в то время как продаваемые золото, серебро и платина на самом деле поступали из свободных от налога Латвии и Эстонии.
Шведский суд не сжалился над Ивановым и приговорил его к пяти годам тюрьмы, даже действовавшие под его руководством подставные лица получили реальные сроки.
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