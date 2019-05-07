Эстонская банда нагрела Швецию на миллионы евро

Разработчиком схемы в Швеции был гражданин Эстонии Вадим Иванов (36), который, благодаря находящимся под его контролем фирмам, взимал НДС со шведского государства, в то время как продаваемые золото, серебро и платина на самом деле поступали из свободных от налога Латвии и Эстонии.