Назван вероятный кандидат на пост старейшины столичного района Ласнамяэ

Пресс-секретарь Таллиннской горуправы Айн Саарна сказал ERR, что кандидатуры старейшин городских районов, скорее всего, определятся на следующей неделе.

Пока выполнение задач старейшин столичных районов происходит согласно распоряжению мэрии Таллинна: в Ласнамяэ обязанности выполняет заместитель старейшины Индрек Ахлберг, в Хааберсти – Олег Силянов, в Пыхья-Таллинне – Юлианна Юрченко, а обязанности руководителя района Пирита вместо ушедшей в отпуск по уходу за ребенком Алины Тубли временно взял на себя Калле Йыкс.