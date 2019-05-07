Вт, 7.05.2019
Никто не даст им гражданства из Брюсселя. Но в конечном итоге проблема, вероятно, решится. Яна Тоом
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Назван вероятный кандидат на пост старейшины столичного района Ласнамяэ

Назван вероятный кандидат на пост старейшины столичного района Ласнамяэ

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Жилой район Паэпарги в Ласнамяэ.

ФОТО: In Nomine

По данным ERR, старейшиной столичного района Ласнамяэ может стать глава Йыгеваского отделения Центристской партии Андрес Вяэн.

Андрес Вяэн также является председателем волостного собрания Пылтсамаа, пишет rus.err.ee.

Андрес Вяэн.

ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA /

Пресс-секретарь Таллиннской горуправы Айн Саарна сказал ERR, что кандидатуры старейшин городских районов, скорее всего, определятся на следующей неделе.

Пока выполнение задач старейшин столичных районов происходит согласно распоряжению мэрии Таллинна: в Ласнамяэ обязанности выполняет заместитель старейшины Индрек Ахлберг, в Хааберсти – Олег Силянов, в Пыхья-Таллинне – Юлианна Юрченко, а обязанности руководителя района Пирита вместо ушедшей в отпуск по уходу за ребенком Алины Тубли временно взял на себя Калле Йыкс.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ