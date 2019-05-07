Восставший из пепла: у вийтнаского шашлычного бара появится дочка в Харьюмаа

Армянин Артур Нерсесян начал жарить шашлыки у шоссе в окрестностях Вийтна в 2005 году. Благодаря удачно выбранному месту и отличной работе Артур очень быстро завоевал популярность у проезжающей по этой трассе, и если поначалу и жарили, и ели на улице, то в 2008 году была построена первая часть стационарной точки питания.

Место рекламировало себя само, поскольку шашлык был вкусным, а обслуживание по-кавказски дружелюбным. Клиенты не исчезли и после того, как часть шоссе проложили в объезд Вийтна, и бар оказался на некотором отдалении от основной трассы.

В 2013 году сделали пристройку, но в 2014 году вечером 19 апреля, в канун Пасхи, вспыхнул пожар, который нанес колоссальный ущерб. Однако Артур Нерсесян не сдался, заново построил здание, и на рубеже 2014-2015 годов заведение опять стаало принимать посетителей.

В середине мая Нерсесян надеется открыть вторую точку общепита, теперь в Кийу: «Нужно оформить еще кое-какие документы и получить согласования, но в мае я уже хочу принять первых посетителей». Нерсеян признался, что мысли о расширении возникли у него давно: «Но не мог найти подходящего места. Тяжело было и финансово. Однако нужно развиваться, нельзя стоять на месте. Что ж, топтаться на одном пяточке до старости? Нет, нужно что-то оставить детям».

Найти подходящее место в Кийу рядом с шоссе Таллинн-Нарва Нерсеяну помог знакомый. Предприниматель говорит, что участок земли купили у Jetoil, который строил там заправку: «Инвестиция была очень большая – там же было голое поле. Ни коммуникаций, ничего. Нужно было выкупить землю, полностью построить новое здание».

Назвать объемы инвестиции Нерсесян не захотел: «Вложил свои деньги, банк дал кредит, совершенно обычная схема финансирования».

Клиенты шашлычного бара в Рымеда уже знают, чего хотят, приходя к Артуру: большую порцию вкусного мяса из птицы, свинины или баранины. В Кийу будет так же?

«Обстановка там современнее, более урбанистическая, - говорит Нерсесян. – Само место диктует: вокруг Кийу промышленный ландшафт и крупное шоссе, в а Рымеда – лес и тишина».

Кийуский бар Нерсесян, по крайней мере поначалу, планирует держать открытым каждый день: «А вот по ночам смысла нет». В одну смену работу получат 8-10 человек, персонал уже более-менее набран и обучен.

Клиенты время от времени ворчат: раньше, когда Артур и его отец сами жарили шашлыки, вот тогда был вкус… «Это естественно, что так говорят, - признается Артур. – Но мы с отцом не успеваем все делать сами, еще и на кухне работать приходится. Конечно, шашлык получается чуть другой, но здесь я обучаю людей сам, чтобы результат был как можно лучше».

Артур Нерсесян работает в Эстонии уже более 15 лет, и его шашлычный бизнес является семейным: «Это наш общий ребенок: заняты и мой отец, и мои сестры. За это время эстонцы очень запали мне в душу, и кажется, что жители волости Кадрина – Рымеда находится на территории этого самоуправления – приняли меня. Особенно эстонцы поддерживали нас после пожара, когда уже на следующий день вся деревня поспешила на помощь. Без их помощи и веры в нас я не встал бы на ноги за год».