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  • Стало известно, какой штраф грозит нарушителям на перекрестке Кристийне

Стало известно, какой штраф грозит нарушителям на перекрестке Кристийне

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Перекресток Кристийне

ФОТО: Peeter Langovits

Начиная сегодняшнего дня установленные на перекрестке у торгового центра «Кристийне» камеры слежения за скоростью будут штрафовать водителей, выехавших на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Сумма штрафа будет фиксированной и составит 40 евро, но в том случае, если нарушитель будет одновременно превышать максимально разрешенную скорость, то размер штрафа будет зависеть от того, насколько серьезным было превышение скорости, пишет Geenius.

В пресс-службе Департамента шоссейных дорог сообщили, что в том случае, если за превышение скорости будет полагаться штраф менее 40 евро, то водитель получит только штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора. Если же зафиксированное превышение скорости будет сулить штраф, превышающий 40 евро, то водителю транспортного средства будет назначен штраф только за превышение скорости.

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