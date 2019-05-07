Стало известно, какой штраф грозит нарушителям на перекрестке Кристийне

Сумма штрафа будет фиксированной и составит 40 евро, но в том случае, если нарушитель будет одновременно превышать максимально разрешенную скорость, то размер штрафа будет зависеть от того, насколько серьезным было превышение скорости, пишет Geenius .

В пресс-службе Департамента шоссейных дорог сообщили, что в том случае, если за превышение скорости будет полагаться штраф менее 40 евро, то водитель получит только штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора. Если же зафиксированное превышение скорости будет сулить штраф, превышающий 40 евро, то водителю транспортного средства будет назначен штраф только за превышение скорости.