В российском футболе готовится суперсделка

«Армейцы» готовы обсудить сделку и будут требовать за 28-летнего футболиста около 30 млн евро. Петербургский клуб уже долгое время проявляет активный интерес к уроженцу Бразилии. При этом сам Фернандес не хочет уходить из ЦСКА, но будет готов это сделать, если его об этом попросит президент клуба Евгений Гинер.