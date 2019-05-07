Вт, 7.05.2019
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  • Владельцам ИД-карт необходимо обновить программное обеспечение

Владельцам ИД-карт необходимо обновить программное обеспечение

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ИД-карта. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

С 5 июня подписывать документы при помощи Mobiil-ID смогут только те пользователи, которые обновили программное обеспечение DigiDoc4.

Если в течение недели компьютер автоматически не предложит обновить DigiDoc4, то версию 4.2.1 можно скачать с сайта www.id.ee. Пользователи MacOS могут скачать программу DigiDoc4 Client в App Store, передает Rus.ERR.

Заместитель генерального директора Департамента государственной инфосистемы Андрус Каарелсон подчеркнул, что обновления необходимы только тем пользователям, которые для дигитальной подписи используют программное обеспечение DigiDoc4 и Mobiil-ID.

Обновление программы требуется в связи с тем, что с 5 июня поставщик услуги SK ID Solutions будет использовать новый сертификат, что повлияет на все услуги, работающие при поддержке Mobiil-ID.

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