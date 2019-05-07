Владельцам ИД-карт необходимо обновить программное обеспечение

Если в течение недели компьютер автоматически не предложит обновить DigiDoc4, то версию 4.2.1 можно скачать с сайта www.id.ee. Пользователи MacOS могут скачать программу DigiDoc4 Client в App Store, передает Rus.ERR.

Заместитель генерального директора Департамента государственной инфосистемы Андрус Каарелсон подчеркнул, что обновления необходимы только тем пользователям, которые для дигитальной подписи используют программное обеспечение DigiDoc4 и Mobiil-ID.