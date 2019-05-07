Даля Грибаускайте отказалась дать оценку визиту Керсти Кальюлайд в Россию

Оставляющая в скором времени свой пост президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась оценивать визит лидера Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву.
"Я не могу оценивать поведение лидеров других стран", - заявила Грибаускайте журналистам во вторник в Вильнюсе.
В апреле Керсти Кальюлайд посетила Россию, где открыла здание эстонского посольства после капитального ремонта и встретилась с президентом России Владимиром Путиным.
Президент Эстонии объявила после встречи, что они говорили о сложных темах, вместе с тем демонстрируя взаимное уважение даже в самые сложные моменты.
Открывая новое здание посольства в Москве, Кальюлайд сказала, что, по ее мнению, это вдохнет новую жизнь как в эстонские, так и в российские отношения, и мое присутствие здесь является знаком того, что Эстония готова общаться со своим соседом.
Она также заявила, что пришло время возобновить программу сотрудничества между Европейским Союзом и Россией.
Литва не поддерживает отношения с Россией на политическом уровне.
Выборы президента Литвы состоятся 12 и 26 мая 2019 года. 2-й тур, в случае необходимости, пройдет одновременно с выборами в Европарламент.