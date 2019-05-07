Даля Грибаускайте отказалась дать оценку визиту Керсти Кальюлайд в Россию

"Я не могу оценивать поведение лидеров других стран", - заявила Грибаускайте журналистам во вторник в Вильнюсе.

В апреле Керсти Кальюлайд посетила Россию, где открыла здание эстонского посольства после капитального ремонта и встретилась с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Эстонии объявила после встречи, что они говорили о сложных темах, вместе с тем демонстрируя взаимное уважение даже в самые сложные моменты.

Открывая новое здание посольства в Москве, Кальюлайд сказала, что, по ее мнению, это вдохнет новую жизнь как в эстонские, так и в российские отношения, и мое присутствие здесь является знаком того, что Эстония готова общаться со своим соседом.

Она также заявила, что пришло время возобновить программу сотрудничества между Европейским Союзом и Россией.

Литва не поддерживает отношения с Россией на политическом уровне.