Более 140 тысяч человек подписали петицию о запрете полетов SSJ 100

"Не хочется быть мясом, хочется спокойствия", - написано в петиции, опубликованной вечером 5 мая после катастрофы самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево.

Минтранс не намерен приостанавливать полеты SSJ 100

Между тем министерство транспорта РФ сообщило, что не планирует приостанавливать эксплуатацию самолетов Sukhoi Superjet 100 после трагедии в Шереметьево, пишет DW.com. "Нет оснований", - заявил 6 мая глава ведомства Евгений Дитрих, отвечая на вопрос журналистов.

В тот же день второй по величине парка эксплуатант самолетов Sukhoi Superjet 100 - российская авиакомпания "Ямал" - отказалась от запланированной покупки 10 новых лайнеров этого типа. "Расходы на поддержание летной годности не позволяют наращивать парк этих самолетов", - заявил гендиректор компании Василий Крюк.