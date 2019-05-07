Более 140 тысяч человек подписали петицию о запрете полетов SSJ 100

В интернете набирает популярность петиция, призывающая власти РФ полностью прекратить полеты самолетов Sukhoi Superjet 100 в России. По состоянию на 13.30 во вторник, 7 мая, обращение на сайте Change.org подписали более 140 тысяч человек.
"Не хочется быть мясом, хочется спокойствия", - написано в петиции, опубликованной вечером 5 мая после катастрофы самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево.
Минтранс не намерен приостанавливать полеты SSJ 100
Между тем министерство транспорта РФ сообщило, что не планирует приостанавливать эксплуатацию самолетов Sukhoi Superjet 100 после трагедии в Шереметьево, пишет DW.com. "Нет оснований", - заявил 6 мая глава ведомства Евгений Дитрих, отвечая на вопрос журналистов.
В тот же день второй по величине парка эксплуатант самолетов Sukhoi Superjet 100 - российская авиакомпания "Ямал" - отказалась от запланированной покупки 10 новых лайнеров этого типа. "Расходы на поддержание летной годности не позволяют наращивать парк этих самолетов", - заявил гендиректор компании Василий Крюк.
Вечером 5 мая пассажирский самолет SSJ-100 "Аэрофлота" выполнял рейс SU1492 Москва-Мурманск, на борту находились 78 человек, в том числе три ребенка и пять членов экипажа. Вскоре после вылета экипаж запросил аварийную посадку. При посадке произошло возгорание фюзеляжа, сообщил СКР. Непосредственно после приземления по трапам эвакуировались 33 пассажира и 4 члена экипажа. 41 человек погиб. Плановое обслуживание самолета было проведено в апреле.