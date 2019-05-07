В городах России идет подготовка к парадам Победы 9 мая. Из-за скопления военной техники и расчетов военнослужащих на улицах многие автомобилисты по всей России встали в пробках.

Утро 7 мая в Ростове-на-Дону для большинства жителей города было омрачено сильными дорожными заторами на центральных улицах. Машины по главным улицам города - Красноармейской, Горького, Пушкинской, проспектам Ворошиловскому, Шолохова, Кировскому - двигались со скоростью не больше 6 км/ч.

Причиной дорожных заторов стало частичное перекрытие улицы Большой Садовой от Театральной площади. По ней пустили колонну военной техники, которая ранним утром участвовала в репетиции парада ко Дню Победы.

Финальная репетиция парада спровоцировала в Ростове огромные пробки



https://t.co/SPnpzQ9OzS pic.twitter.com/1PfaZLmSQH — Денис Калиничев (@PrivetRostov) 7 мая 2019 г.

Генеральная репетиция парада на площади Минина и Пожарского прошла сегодня в Нижнем Новгороде. Там скорость движения машин по прилегающим к площади улицам не превышла 3-5 км\ч.

Такая же ситуация в Керчи (городе на территории аннексированного Россией в 2014 году Крыма).

Также на пробки жаловались жители Симферополя.

То же произошло на Сахалине. В ответ на претензии людей из-за пробок телеграм-канал мэрии Южно-Сахалинска отметил, что репетиция парада «Это красиво», а также «Это не наша епархия, мы не распоряжаемся танками».

Южносахалинцы негодуют из-за утренней репетиции парада Победы https://t.co/y2Teklyfpv — Sakhalin.info (@sakhalin_info) 6 мая 2019 г.

Страдали от пробок жители Липецка, Санкт-Петербурга и Москвы. В столице также были закрыты на выход несколько станций метро в центре города, из-за чего части жителей было непросто попасть на работу.