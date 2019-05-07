Дешевое российское электричество ударило по эстонской железной дороге

Цепочка причин проста. В течение нынешнего года Eesti Energia постоянно жалуется на то, что до нас доходит дешевое, выведенной из-под квоты на CO, российское электричество. В первом квартале импорт электричества от восточного соседа увеличился в полтора раза.

Это делает бессмысленным производство электричества из сланца, поскольку рынок переполнен дешевой энергией. Поскольку сланца добывают меньше, его и перевозить по железной дороге приходится в меньших объемах.

Сланец составляет существенную часть внутриэстонских перевозок грузов по железной дороге. В целом можно сказать, что если в квартал по железной дороге перевозят 3,6 миллиона тонн, то доля сланца от этой суммы составляет 0,5 миллиона тонн, объяснил руководитель по развитию Eesti Raudtee Артур Райхманн.

Поэтому падение одной группы грузов значительно отразилось на общих показателях. Это признает и руководитель Эстонской железной дороги Эрик Лайдвеэ, который говорит, что если не считать сланца, то в марте снижение объемов грузоперевозок оказалось бы небольшим – всего3,5 процента.

«Объемы перевозок сланца значительно уменьшились, но в апреле началась перевозка пород, что должно вывести внутренние перевозки в плюс, - сказал Лайдвеэ, добавив, что в целом за год они планируют увеличение объемов перевозок на пять процентов. – Несмотря на слабые первые четыре месяца, мы надеемся все же достичь поставленных целей в сотрудничестве с нашими партнерами».

А как это отразится на доходах железной дороги, поскольку предприятие живет за счет плат за инфраструктуру? Райхманн отметил, что хотя снижение объемов сланца отразится на доходах, но все же не столь значительно.

А именно, Eesti Raudtee облагает платами километры, пройденные грузовыми фирмами, а не тоннаж. Образно говорят, это означает, что за состав, до верху груженый сланцем, идущий из Солдина в Йыхви можно попросить меньше денег, чем за полупустой поезд из Валга до Мууга.