Порошенко не явился на новый допрос по делу о Майдане

По его словам, Порошенко еще две недели назад вызвали на допрос 7 мая в качестве свидетеля. «К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался, не сообщили о причинах неявки, не попросили о перенести допрос», - сказал Горбатюк, слова которого приводит телеканал «112».

Это должен был быть второй по счету допрос главы государства в качестве свидетеля по делу Евромайдана. Его вызвали повторно после того, как Порошенко со времени последней дачи показаний представил много новых фактов, о которых не говорил раньше. В частности он утверждал, что лично выносил тела погибших во время Евромайдана и помогал раненым.

Следствие планировало задать президенту дополнительные вопросы по событиям 1 декабря 2013 года и 18-19 февраля 2014 года, а также дать на подписание протокол предыдущего допроса, прошедшего в 2016 году.

«За два года он не подписал протокол первого допроса... Он спешил тогда и не подписал. Пообещал, что подпишет завтра, мы напоминали не один раз, но он так и не появился. Будем еще вызывать», - сообщил Горбатюк. Неподписание протокола означает, что «допрос, хоть и состоялся, но не получил соответствующего процессуального статуса», отметил представитель ГПУ.

«На сегодняшний день привод применить нельзя, если будет повторная неявка - будем обращаться в суд, чтобы накладывать штраф. Но пока а Порошенко есть статус президента, это не позволяет применять любой привод в отношении него», - добавил Горбатюк.

Порошенко в день вызова на допрос был на церемонии присяги судей Верховного суда и выложил в своем Facebook трансляцию. На церемонии уходящий президент Украины выразил надежду, что избранный глава государства Владимир Зеленский будет «уважать решения относительно независимого и справедливого суда, которые закреплены в конституции Украины», передает РИА «Новости».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко вступился за «прогулявшего» допрос Порошенко, заявив, что тот готов дать показания по делу о Майдане в любое время, когда у него нет запланированных официальных мероприятий.

«Я знаю позицию президента: он готов еще раз повторить свои показания в качестве свидетеля о событиях на Майдане, в которых он участвовал и которые ему известны. Если это поможет, наконец, на пятый год следствия Горбатюку завершить дела, которые ожидает общество, то президент повторно даст показания, которые от него требуют следователи», - сказал Луценко (цитата канала «24»).