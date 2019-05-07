Вт, 7.05.2019
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  • Первая красавица эстонского мотоспорта Анастасия Коваленко начала сезон с подиума в Италии

Первая красавица эстонского мотоспорта Анастасия Коваленко начала сезон с подиума в Италии

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Анастасия Коваленко.

ФОТО: Erakogu

В чемпионате Италии по мотогонкам в классе Yamaha R3 в прошедшие выходные состоялся первый этап. Выступающая за команду MotoXracing Анастасия Коваленко заняла в женской части зачета третье место, передает Postimees.

"Это были первые соревнование в этом году, и тем значительнее результат. На выходных состоялись два заезда: в субботу мне не удалось показать хороший результат, но я заняла лишь шестое место. Воскресные гонки проходили под проливным дождем. Заезды были очень опасные: много падений и нулевая видимость. К счастью, я быстра поймала ритм гонки, это помогло мне подниматься все выше и закончить гонку на подиуме", - сообщила Коваленко.

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