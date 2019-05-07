Первая красавица эстонского мотоспорта Анастасия Коваленко начала сезон с подиума в Италии

"Это были первые соревнование в этом году, и тем значительнее результат. На выходных состоялись два заезда: в субботу мне не удалось показать хороший результат, но я заняла лишь шестое место. Воскресные гонки проходили под проливным дождем. Заезды были очень опасные: много падений и нулевая видимость. К счастью, я быстра поймала ритм гонки, это помогло мне подниматься все выше и закончить гонку на подиуме", - сообщила Коваленко.