Государство предоставит учащимся возможность бесплатно сдать международный тест по английскому языку

Это поможет в учебе тем молодым людям, кто планирует связать свою жизнь с профессией, которая предполагает владение иностранными языками, а также для тех, кто планирует поехать учиться за границу. Пилотное тестирование, в котором примут участие учащиеся из 20 школ, пройдет уже этой весной. Ранее возможность бесплатно сдать международно признанный тест вместо экзамена по иностранному языку имели только учащиеся, изучающие французский, немецкий и русский языки.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, из всех иностранных языков именно английский язык пользуется наибольшей популярностью среди учеников в Эстонии, и возможность бесплатно сдать международный тест по английскому языку – долгожданный шаг, который повысит мотивацию учащихся и позволит им с большей смелостью планировать свое будущее.

«Международные тесты по английскому языку, которые стоят немалых денег, ежегодно сдают сотни учащихся. Мы хотим предложить эту возможность и тем ребятам, которые по финансовым соображениям ранее не могли себе это позволить. Начиная с осени у всех гимназистов появится возможность бесплатно сдать международный тест по английскому языку, и это позволит повысить конкурентоспособность наших учащихся и расширить возможности выбора. Это, несомненно, является инвестицией в наше будущее, это в некотором роде подарок от государства для тех, кто заканчивает школу и вступает во взрослую жизнь», - сказала Майлис Репс.

Министр добавила, что улучшение возможностей для получения международного сертификата, подтверждающего уровень владения английским языком, это хорошая новость также для вузов и работодателей, так как он пригодится для учебы по обмену и сотрудничества на международном уровне. «Мы хотим, чтобы мир для наших ребят был открыт, и у них было больше возможностей обогащать Эстонию посредством приобретения международного опыта», - сказала Репс.

Председатель правления Союза учителей Эстонии Маргит Тимаков считает, что то, что предоставлением такой возможности государство поддерживает учащихся, владеющих английским языком на более высоком уровне, чем измеряемый государственным экзаменом уровень В2, и тех, кто по той или иной причине не мог сдать международный тест самостоятельно, заслуживает положительной оценки. «Нынешний формат госэкзамена не позволяет определить их уровень владения языком в полной мере, поэтому действительно здорово, что теперь они смогут получить более объективную оценку своих знаний. Несомненно, это и вызов для учителей английского языка, которым потребуются дополнительные знания и умения для того, чтобы готовить учащихся к экзамену на соответствующую категорию», - сказала она.

Для того, чтобы уже осенью учащиеся могли сдать международный тест по английскому языку Cambridge Assessment English C1 Advanced (этот тест был выбран по результатам международного тендера), фонд Innove проводит пилотное тестирование, также провели обучение экзаменаторов.