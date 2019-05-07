Картина дня: судебный процесс по делу Таллиннского порта, приоритетная версия катастрофы в Шереметьево и непростая судьба терминала Юлемисте

Галерея: экс-руководители Таллиннского порта наконец предстали перед судом

В Харьюском уездном суде во вторник начался судебный процесс по делу бывших руководителей предприятия Tallinna Sadam Аллана Кийля и Айна Кальюранда, а также обвиняемых в коррупции физических и юридических лиц. Читайте далее...

Кристина Каллас: будущее ЕС я вижу в серых тонах – разгул евроскептиков в похожей на дом престарелых Европе

Rus.Postimees продолжает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. В студию приглашена председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас. Читайте далее...

Отсидевший десять лет в тюрьме педофил вышел на свободу

Бывший член IRL и экс-генеральный секретарь Союза родителей Эстонии Каур Хансон, который отбыл десятилетний срок за преступления сексуального характера против детей, в начале марта этого года вышел на свободу. Читайте далее...

"Сел с огоньком": в Шереметьево прокомментировали видео, на котором смеются над горящим самолетом

Шереметьево провело служебное расследование по поводу появления в соцсетях видеозаписи, на которой должностные лица неэтично высказываются о катастрофе с самолетом "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Читайте далее...

Названа приоритетная версия катастрофы SSJ 100

Основной версией в уголовном деле о катастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьево, при которой погиб 41 человек, является версия ошибки пилотов. Читайте далее...

С сегодняшнего дня на Таммсааре-теэ произойдут серьезные изменения в организации движения

Во вторник днем на перекрестке улиц Таммсааре-теэ и Тонди будет торжественном введено в строй электронное решение, повышающее безопасность движения и позволяющее восстановить левый поворот с Таммсааре-теэ к Таммсаарескому бизнес-центру и магазину К-Rauta, а также разворот к участку фирмы ESS Kinnisvara. Читайте далее...

Новый конкурс на создание терминала Юлемисте вызывает недовольство архитекторов

Эстонские архитекторы недовольны условиями проведения нового, объявленного после годичных препирательств, конкурса на создание терминала Юлемисте, пишет Postimees. Читайте далее...

Эстонская банда нагрела Швецию на миллионы евро

Преступная группировка из Эстонии нанесла государству Швеции ущерб в размере более восьми миллионов евро в виде НДС, торгуя драгоценными металлами и используя подставные фирмы. Масштабную мошенническую схему распутывали следователи пяти стран при сотрудничестве с Европолом. Читайте далее...

Порошенко не явился на новый допрос по делу о Майдане

Действующий президент Украины Петр Порошенко не явился на дополнительный допрос в Генеральную прокуратуру (ГПУ) по делу Евромайдана, сообщает NEWSru со ссылкой на слова начальника управления спецрасследований ведомства Сергея Горбатюка. Читайте далее...

Дешевое российское электричество ударило по эстонской железной дороге

В первой половине года объемы перевозки грузов по Эстонской железной дороге резко снизились – в марте на целый 31 процент. Причиной стали не очередные проказы России, а дешевое электричество. Читайте далее...

Владельцам ИД-карт необходимо обновить программное обеспечение

С 5 июня подписывать документы при помощи Mobiil-ID смогут только те пользователи, которые обновили программное обеспечение DigiDoc4. Читайте далее...

Даля Грибаускайте отказалась дать оценку визиту Керсти Кальюлайд в Россию