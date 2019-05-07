Что думают жители Силламяэ о военных, которые заполонили город?

Кроме пехоты в условной обороне Силламяэ участвовали боевые машины пехоты CV90 и радиоуправляемый робот производства эстонской компании Milrem Robotics. С установленным на него дистанционно управляемым тяжелым пулеметом, робот условно оказывал огневую поддержку подразделению легкой пехоты.

В жилых кварталах солдат с оружием можно было увидеть в самых неожиданных местах - небольшими группами они стояли во дворах жилых домов и даже сидели на крышах. Вот пулеметчик залег у входа в почтовое отделение, а вот расчет противотанкового гранатомета выглядывает из-за угла хрущевки.

Город в это время продолжал жить своей обычной жизнью, жители Силламяэ ходили прямо мимо лежащих на земле солдат. Мы решили спросить у горожан, как они относятся к тому, что военные учения проходят прямо в городе?

“Отлично! - ответил Александр. - Мне нравится, мне очень интересно! Я учился в Академии внутренней безопасности, еще в 2007 году, на пограничника. Сейчас очень много изменений, но многое похоже. Видел танки и другие вещи - это интересно”.

“Параллельно. Мне не мешает, но и не интересно”, - сказала Анна, молодая мама.

“Нормально отношусь, - сказала пенсионерка Ольга. - В первые дни, вчера, например, была немножко шокирована - тут кто-то лежит, там лежит… А так не мешает. Единственное, самолеты вчера долго-долго летали по кругу. Раздражает или не раздражает - это, может быть, зависит от настроения. Вчера мне казалось, того и гляди, бомбы посыплются - что-то тяжелое летало. А то, что солдатики здесь? Ну, охраняют, стоят и охраняют. К ним я отношусь совершенно спокойно”.

Три женщины стоят около памятника советским солдатам, с которым вчера произошел инцидент - один из солдат забрался на памятник, чтобы лучше наблюдать за местностью.

“Отрицательно отношусь, - говорит жительница Силламяэ Алена. - Это провокация, я считаю. В городе вообще не должны находиться люди с оружием”.

“Особенно после вчерашнего инцидента, когда солдат залез с гранатометом на этот памятник, - добавляет Людмила. - Статья уже вышла в интернете. По РЕН-ТВ в новостях уже передавали - по российскому каналу. Перед 9 мая - это же без слез нельзя смотреть!”

“Тем более, что здесь ведь есть и захоронение, - добавляет Лариса. - Строился он просто как монумент, а потом уже найденные останки солдат здесь захоронили. На гранитной плите написаны фамилии тех, кто захоронен.

Детям, конечно, интересно. Я в окно наблюдаю - солдат лежит с пулеметом, а ребенок и так его потрогает, и этак. А они лежат, как манекены, не шевелятся. Вечером пьяные мужики также к ним наклоняются. Мальчишек-то этих жалко - им приказали, они и лежат на холоде, а их дети рассматривают, как экспонаты. И ничего никому не скажешь. Я думаю, что это не нравится ни жителям, ни этим ребятам”.

“В городе нежелательно проводить учения, - считает пенсионер Анатолий. - Пусть бы проводили где-то на окраине. Ходишь по городу - то здесь лежит солдат, то там. Ладно, если бы они заехали в город купить чего-нибудь в магазине, это было бы понятно. А учения в городе - это нежелательно. За пределами города ведь много места”.