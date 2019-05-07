Новое судно Eckerö будет дважды в день привозить в Таллинн двухкилометровую колонну автомобилей

Новое торговое судно финской судоходной компании Eckerö Line будет ходить между Хельсинки и Таллинном дважды в день и швартоваться в А-терминале, который находится в центре Таллинна, а это означает, что грузовые и легковые автомобили, которые перевез паром, будут двигаться по бульвару Пыхья и улице Ахтри, передает Rus.ERR.

Время, когда судно будет приходить в Таллинн, пока неизвестно. «В данный момент мы не говорим о времени», – сказала руководитель эстонского филиала Eckerö Line Катрин Сирк-Аун ERR, указывая на необходимость сперва подписать договор с продавцом судна.