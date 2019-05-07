Пустите осмотреть свой балкон, или вас обяжут
Тема неприкосновенности и защиты собственного дома нескончаема и многогранна. За свое нужно стоять, но иногда законы и здравый смысл оказываются выше логичного и понятного желания человека оградить свой дом от вмешательства извне. Сегодня речь пойдет о желании собственницы квартиры сохранить балкон, в ремонт которого только недавно были вложены значительные средства и силы.
«На днях я получила извещение от правления квартирного товарищества, в котором сказано, что в конце мая я обязана предоставить доступ экспертов к моему балкону. Якобы они будут проверять, в каком он состоянии, - рассказала читательница Rus.Postimees, живущая в Ласнамяэ, где сейчас в массовом порядке проверяют состояние балконов. – Пару лет назад я основательно отремонтировала свой балкон. Рабочие сняли тяжелые старые конструкции и установили новые и легкие. Думаю, что балкон от этого только выиграл, поскольку нагрузка на него снизилась».
По словам жительницы Ласнамяэ, представитель правления намекнул, что эту конструкцию могут приказать снести, поскольку она не согласована с городом, кроме того, экспертам нужно предоставить доступ к крепежным частям балкона, которые застроены легкими же шкафчиками: «По сути, мне придется сломать половину того, что было приведено в порядок и отремонтировано. Получается, что всех устроил бы старый балкон с тяжелыми рамами и ничего ломать не пришлось бы, а новый и легкий могут заставить сломать. Почему? И что будет, если я не разрешу посторонним людям входить в мою квартиру?»
Советник по связям с общественностью управы района Ласнамяэ Анне Луйска объяснила, что причиной таких проверок стало исследование Департамента технического надзора, проведенное по всей Эстонии, в ходе которого было изучено состояние крепежных элементов передних оградительных панелей балконов крупных панельных домов: «В результате исследования было установлено, что усилительные особенности крепежных элементов значительно снизились, причиной чего стали недостаточная защита от коррозии и не отвечающие строительным проектам крепления».
По ее словам, согласно строительному проекту, панели ограждения балкона не опираются на пол балкона или лоджии. По сути, они просто висят на шести-восьми сварных элементах, поэтому эти элементы крайне важно постоянно проверять: «Нужно отметить, что при падении весящая почти 0,5 тонны бетонная оградительная панель представляет из себя огромную опасность».
Она напомнила, что изменение внешнего облика и фасада может происходить только на основании разрешения на строительство (извещения о строительстве), выданного Таллиннским департаментом городского планирования: «Балкон не является реальной частью собственности, а вместе с внешними стенами и другими несущими стенами находится в сособственности с другими собственниками квартир. Балконы можно остеклять, лишь используя безрамные системы из цельного стекла. Самовольная перестройка балконов-лождий и их обогрев никоим образом не допустимы, поскольку это не согласуется с изначальным строительным проектом».
Луйска уточнила, что некоторым многоэтажным домам более десяти лет назад были выданы разрешения на остекление балконов конструкциями с рамами, но это не дает права на изменение внутренних конструкций балконов.
«Квартирные товарищества отвечают за безопасность здания, и они обязаны проверять состояние указанных выше крепежных элементов передних оградительных панелей и, при необходимости, осуществлять антикоррозийную обработку, а также укреплять крепежные элементы. Как будет организована такая проверка – это уже внутреннее дело квартирного товарищества», - объяснила представитель районной управы.
А вот что говорит юрист, собственник юридического бюро Invictus Юри Асари: «Статья 31 ч. 1 п. 3 Закона о квартирной собственности и квартирных товариществах предусматривает, что собственник квартиры обязан позволять использовать предмет особой собственности другим лицам, если это необходимо для содержания предмета долевой собственности в порядке. Напомню, что квартирная собственность – это особая собственность на реальную часть здания, которая соединена с идеальной долей собственности на недвижимую вещь. Несомненно, хорошо, что читательница отремонтировала балкон, но навряд ли она смогла проверить, насколько надежны его крепления. Из ответа Анне Луйска видно, что в домах данного типа балконы весом около полтонны держатся только на шести-восьми сварочных элементах. С годами такие крепления из-за недостаточной антикоррозионной защиты теряют прочность и могут разрушиться».
Юрист говорит, что читательница обязана допустить экспертов для проверки состояния балкона: «Если она откажет, квартирное товарищество имеет право потребовать доступа через суд. С подобными спорами мне приходилось неоднократно сталкиваться. Конечно, не всегда речь шла о балконах. Зачастую люди не позволяли заменить в их квартирах трубы или сделать замеры помещений. Но результат всегда был один – суды удовлетворяли требование».
Он объяснил, что такие требования понятны и логичны: «Если балкон может рухнуть, и последствия этого непредсказуемы. Пострадать могут не только прохожие, но и сама читательница. Причиной обрушения может явиться то, что по вине читательницы было невозможно осмотреть балкон и принять необходимые меры для его ремонта или восстановления. Причем, важно не то, когда балкон рухнет, а причинно-следственная связь между поведением читательницы и возможным обрушением балкона. Так что советую дать специалистам возможность провести проверку. Не исключено, что проблем не обнаружат. А все остальное чревато последствиями».