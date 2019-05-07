Пустите осмотреть свой балкон, или вас обяжут

«На днях я получила извещение от правления квартирного товарищества, в котором сказано, что в конце мая я обязана предоставить доступ экспертов к моему балкону. Якобы они будут проверять, в каком он состоянии, - рассказала читательница Rus.Postimees, живущая в Ласнамяэ, где сейчас в массовом порядке проверяют состояние балконов. – Пару лет назад я основательно отремонтировала свой балкон. Рабочие сняли тяжелые старые конструкции и установили новые и легкие. Думаю, что балкон от этого только выиграл, поскольку нагрузка на него снизилась».

По словам жительницы Ласнамяэ, представитель правления намекнул, что эту конструкцию могут приказать снести, поскольку она не согласована с городом, кроме того, экспертам нужно предоставить доступ к крепежным частям балкона, которые застроены легкими же шкафчиками: «По сути, мне придется сломать половину того, что было приведено в порядок и отремонтировано. Получается, что всех устроил бы старый балкон с тяжелыми рамами и ничего ломать не пришлось бы, а новый и легкий могут заставить сломать. Почему? И что будет, если я не разрешу посторонним людям входить в мою квартиру?»

Советник по связям с общественностью управы района Ласнамяэ Анне Луйска объяснила, что причиной таких проверок стало исследование Департамента технического надзора, проведенное по всей Эстонии, в ходе которого было изучено состояние крепежных элементов передних оградительных панелей балконов крупных панельных домов: «В результате исследования было установлено, что усилительные особенности крепежных элементов значительно снизились, причиной чего стали недостаточная защита от коррозии и не отвечающие строительным проектам крепления».

По ее словам, согласно строительному проекту, панели ограждения балкона не опираются на пол балкона или лоджии. По сути, они просто висят на шести-восьми сварных элементах, поэтому эти элементы крайне важно постоянно проверять: «Нужно отметить, что при падении весящая почти 0,5 тонны бетонная оградительная панель представляет из себя огромную опасность».

Она напомнила, что изменение внешнего облика и фасада может происходить только на основании разрешения на строительство (извещения о строительстве), выданного Таллиннским департаментом городского планирования: «Балкон не является реальной частью собственности, а вместе с внешними стенами и другими несущими стенами находится в сособственности с другими собственниками квартир. Балконы можно остеклять, лишь используя безрамные системы из цельного стекла. Самовольная перестройка балконов-лождий и их обогрев никоим образом не допустимы, поскольку это не согласуется с изначальным строительным проектом».

Луйска уточнила, что некоторым многоэтажным домам более десяти лет назад были выданы разрешения на остекление балконов конструкциями с рамами, но это не дает права на изменение внутренних конструкций балконов.