Еврокомиссия озаботилась отходами: в ЕС выбрасывают слишком много еды

"Потери продовольствия неприемлемы в мире, где миллионы людей все еще страдают от голода и где природные ресурсы, являющиеся основой человеческой жизни и благосостояния, все больше сокращаются. Именно поэтому мы определили предотвращение потерь продовольственных продуктов в качестве ключевого приоритета", - заявил первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Новая методика учета, так называемый "Делегированный акт", дает четкое определение содержания термина "пищевые потери". Методика предполагает анализ расходования пищевых продуктов на каждой из стадий: от производства и транспортировки до потребления и утилизации.

Страны ЕС на основе такой методологии должны создать собственные мониториноговые системы к 2020 году.

Ожидается, что Еврокомиссия сможет получать обобщенную информацию о пищевых потерях к середине 2022 года.