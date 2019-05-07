По делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" арестованы четыре человека, сообщил министр энергетики России Александр Новак. Из-за загрязнения приостанавливались поставки в Беларусь и Европу, президент Владимир Путин говорил об очень серьезном имиджевом ущербе.
О том, что в связи с попаданием загрязненного сырья в нефтепровод "Дружба" возбуждено уголовное дело, сообщалось ранее, но о задержанных по этому делу стало известно только сейчас. "Четыре человека задержаны и решением суда помещены в СИЗО", - сказал министр на заседании правительства.
Кто именно задержан, Новак не уточнил. По его словам, следствие выявило группу компаний, незаконно сдававших в трубопроводную систему некондиционную нефть "с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений".
Источник загрязнения - узел учета "Лопатино" в Самарской области. Материалы проверки переданы в Генпрокуратуру России, сообщил министр.
О загрязнении нефти в трубопроводе, по которому сырье из России через Беларусь поступает в Европу и на Украину, стало известно 19 апреля. Польша, Словакия, Украина и Венгрия приостановили транзит нефти по "Дружбе".