26 апреля пресс-секретарь компании "Транснефть" Игорь Демин сообщил, что по факту загрязнения нефти возбуждено уголовное дело, в офисах нескольких частных организаций в Самаре прошли следственные действия.

Как объяснял Демин, причиной загрязнения стал вброс хлорорганических соединений через узел учета, принадлежащий компании "Самаратранснефть-терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества. Замгендиректора компании Антон Томилов это отрицал: узел учета на участке "Самара - Унеча" сменил владельцев и принадлежит компании "Нефтеперевалка".

После заявления Новака Интерфакс со ссылкой на Самарский районный суд сообщил, что арестованы Сергей Баландин, Светлана Балабай, Рустам Хуснутдинов и Владимир и Жоголев. Согласно базе данных СПАРК, Балабай - гендиректор ООО "Нефтеперевалка", а Жоголев - гендиректор ООО "Петронефть Актив".

Путин был возмущен

30 апреля Беларусь полностью остановила прием нефти из России, пообещав восстановить транзит 2 мая после вытеснения некачественной нефти.

В тот же день ситуацию с "грязной" нефтью глава "Транснефти" Николай Токарев обсуждал с президентом Путиным. Тогда он сообщил о передаче материалов дела в ФСБ и назвал сдачу загрязненной нефти в "Дружбу" мошенничеством.

"На этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлен слив нефти, которая не прошла товарную подготовку, - говорил он Путину. - Я считаю, что это мошенническая схема. На сегодня все материалы переданы в управление ФСБ по Самарской области, осуществляются оперативно-следственные действия. В ближайшее время там уже все будет названо своими именами".

Путин тогда поинтересовался, правильно ли он понял, что "Транснефть" "ничего не контролирует" при запуске нефти в трубопровод. Получив утвердительный ответ, он потребовал "менять эту систему".

"Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный!" - возмущался президент России.

Сейчас на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев повторил вслед за Путиным: "Нужно все довести до конца, потому что это такой плохой инцидент, он в известной степени подрывает доверие вообще к тому, как работает система".

"Грязная" нефть

19 апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках загрязненной нефти из России.

24 апреля предприятие "Гомельтранснефть Дружба" остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы", компании PERN.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, обладающим коррозийными свойствами.

В связи с загрязнением нефти в Беларуси был остановлен Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Руководство завода заявляло, что из-за поступления загрязненной нефти на предприятии сломалось дорогое оборудование.

По оценке "Белнефтехима", на территории Беларуси скопилось более 1 млн тонн некачественной нефти. Суммарный объем некачественного сырья в нефтепроводах на территории России, Беларуси, Польши и Украины оценивался в 5 млн тонн.

Белорусская сторона оценивала потери от прекращения экспорта нефтепродуктов на уровне 100 млн долларов (6,5 млрд рублей).

Новак на заседании правительства заявил, что ожидает "нормализации ситуации" с поставками "грязной" нефти в первой половине мая. "Нормализация подразумевает расчистку по одной нитке в каждом из основных экспортных направлений", - пояснил министр.

Накануне пресс-служба АО "Укртранснафта" сообщила, что качественная нефть с линейно-производственной диспетчерской станции "Мозырь" начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в украинском направлении.