Фото: три очень дорогие квартиры в деревянных домах в центре Таллинна

Мы пролистали соответствующие страницы на портале недвижимости KV.EE и выбрали три самые стильные квартиры.

ФОТО: KV.EE

Квартира площадью 102,9 м2 оформлена по специальному проекту дизайнера интерьера Тоомаса Корба (Pink OÜ). Также по его чертежам сделана мебель, большая часть которой - в цене квартиры. Двухкомнатную квартиру с очень удобной планировкой возможно перепланировать в трехкомнатную. Дом полностью реновирован в 2011 году. Изюминка квартиры - дорогостоящий камин.

ФОТО: KV.EE

Доме, в котором расположена эта квартира, находится под охраной как памятник старины. В оформлении квартиры чувствуется рука профессионального дизайнера с хорошим художественным вкусом

В настоящее время квартирная собственность общей площадью 106,3 м2 используется как две отдельные квартиры, из которых большая – 3-комнатная квартира площадью 75м2 – расположена на втором этаже дома, и меньшая – 1-комнатная квартира с террасой – на третьем этаже дома. Расположение позволяет одну из квартир выгодно сдавать, за счет чего можно оплачивать банковский кредит на приобретение квартиры.

ФОТО: KV.EE