Экологичная защитная обувь Cofra

Серия защитной обуви Greenfit от Cofra – первая среди подобных, для изготовления которой используются переработанные пластиковые бутылки, отходы производства и бумага. Кроме того, в производстве этой обуви применяется новая технология, позволяющая выводить ядовитые вещества из производственного процесса.

В результате мы имеем более экологичную защитную обувь высокого качества и никаких компромиссов по части комфорта, надежности, функциональности и безопасности.

Вторичное использование производственных отходов

В любом производстве образуются отходы, и вопрос заключается в том, выбрасывать ли их или разработать решение по их вторичному применению. Для производства стелек и смягчающих элементов подошвы в защитной обуви из серии Greenfit Cofra использует производственные остатки полиуретана (ПУ).

Разработанная в лабораториях Cofra технология Poly-Green превращает остатки ПУ в гранулы, которые в дальнейшем добавляются в сырье. Так используется меньше полиуретанового сырья и расходуются отходы. Изготовленные по такому принципу стельки Cofra Eco-Tech отличаются прочностью и анатомическими свойствами, поддерживают ногу и позволяют ей дышать. Cтелька сверху покрыта износостойким антибактериальным текстилем, который поглощает влагу и дольше сохраняет ноги сухими.

Верх из пластиковых бутылок

Для изготовления верха некоторых моделей защитной обуви Greenfit используются переработанные PET-бутылки, собранные в Италии. Верх из экологичного и долговечного текстиля TexPet отличается прочностью и гибкостью, позволяет ноге дышать. Для производства верха для одной пары обуви требуется девять 0,5-литровых РЕТ-бутылок.

Кроме того, из производства верха полностью исключены вредные для окружающей среды растворители. Вместо них используется технология горячего ламинирования нового поколения.