«Весенний шторм»: в Силламяэ солдат залез на памятник советским воинам

«В понедельник, примерно в 13.30 полицейский патруль заметил, что на одном из памятников обосновался участвующий в учениях Сил обороны солдат срочной службы. Полицейские попросили его слезть с памятника. Так как его деятельность не была злонамеренной, полиция решила не начинать дело о проступке», - сообщили Rus.ERR в Идаской префектуре полиции.