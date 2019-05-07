«Весенний шторм»: в Силламяэ солдат залез на памятник советским воинам
Полиция не считает, что деятельность солдата, забравшегося в понедельник на расположенный в Силламяэ памятник советским воинам, была злонамеренной.
«В понедельник, примерно в 13.30 полицейский патруль заметил, что на одном из памятников обосновался участвующий в учениях Сил обороны солдат срочной службы. Полицейские попросили его слезть с памятника. Так как его деятельность не была злонамеренной, полиция решила не начинать дело о проступке», - сообщили Rus.ERR в Идаской префектуре полиции.
С 7 по 10 мая учебные бои «Весеннего шторма» проходят в Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ.