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  • «Весенний шторм»: в Силламяэ солдат залез на памятник советским воинам

«Весенний шторм»: в Силламяэ солдат залез на памятник советским воинам
Фото!

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Солдаты. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Полиция не считает, что деятельность солдата, забравшегося в понедельник на расположенный в Силламяэ памятник советским воинам, была злонамеренной.

«В понедельник, примерно в 13.30 полицейский патруль заметил, что на одном из памятников обосновался участвующий в учениях Сил обороны солдат срочной службы. Полицейские попросили его слезть с памятника. Так как его деятельность не была злонамеренной, полиция решила не начинать дело о проступке», - сообщили Rus.ERR в Идаской префектуре полиции.

С 7 по 10 мая учебные бои «Весеннего шторма» проходят в Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ.

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