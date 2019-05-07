Стресс на работе многим оказался не под силу. ФОТО: Panther Media / Scanpix

Бывший глава французской телекоммуникационной компании France Telecom и еще шестеро бывших менеджеров предстали перед судом в Париже по обвинению в травле сотрудников, в результате которой, согласно прокуратуре, многие покончили с собой.

Волна самоубийств во France Telecom в 2008-2009-е годы шокировала общественность и подняла вопросы о состоянии корпоративной культуры в телекоммуникационном гиганте. Это первый подобный процесс во Франции, где слушаются обвинения в харрасменте на рабочем месте.

Между 2008 и 2009 годами 35 сотрудников компании France Telecom, с тех пор изменившей название на Orange, покончили с собой. Дидье Ломбар и остальные обвиняемые отрицают, что их попытки реструктурировать компанию привели к суицидам.

Самой France Telecom также предъявлены те же обвинения.

В то время недавно приватизированная компания проходила через масштабную реорганизацию. Дидье Ломбар пытался сократить штат на 22 тысячи человек, а также вынудить еще 10 тысяч сотрудников переквалифицироваться.

Некоторые из сотрудников оставили записки, в которых обвиняют в своем решении уйти из жизни менеджеров France Telecom.

Ломбара обвиняют в том числе в том, что в компании была создана "корпоративная политика, направленная на ухудшение качества жизни сотрудников", а также в том, что путем психологического давления, угроз и травли он вынуждал людей увольняться.

Некоторых сотрудников переводили в другие города против их воли, других оставляли в пустых офисах, третьих заставляли заниматься работой ниже их уровня квалификаций.

Отрицания всех обвинений

"Я их выгоню так или иначе, через дверь или окно", - предположительно сказал как-то на заседании руководства в 2007 году Дидье Ломбар.

Сам экс-глава France Telecom, покинувший компанию в 2010 году, признает, что проводимые им изменения в структуре и работе волновали сотрудников, но отрицает, что это могло привести к суицидам.

Ломбар перестал возглавлять Orange в 2010 году в связи с жалобами на его стиль руководства. Если обвиняемые будут признаны виновными, им грозит от одного до двух лет заключения, а также штраф в 15 тысяч евро.

Компания Orange может быть оштрафована на 75 тысяч евро.

Среди инцидентов:

В 2009 году 32-летняя женщина покончила с собой прямо на работе

В городе Мец женщина пыталась покончить с собой, узнав, что ее переводят на другое место работы в третий раз за год

В 2011 году 57-летний сотрудник компании покончил с собой на работе близ Бордо.