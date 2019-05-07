Финская полиция разошлет уведомления нарушителям из Эстонии

Как сообщила финская полиция, среди иностранцев главными нарушителями скоростного режима являются эстонцы и в связи с этим рассылать уведомления начнут именно с Эстонии. Первые уведомления придут в начале июня, в них нарушителей попросят прийти в полицейский участок "Мальми" в Хельсинки, поскольку полиция не может сама выслать счет в Эстонию.