Вт, 7.05.2019
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Финская полиция разошлет уведомления нарушителям из Эстонии
Проигнорировавших могут объявить в розыск

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Финская полиция.

ФОТО: LEHTIKUVA / REUTERS

Etelä-Suomen Sanomat пишет, что финская полиция собирается рассылать уведомления автомобилистам-эстонцам, нарушения которых зафиксировали камеры контроля скорости, передает Majandus.

Как сообщила финская полиция, среди иностранцев главными нарушителями скоростного режима являются эстонцы и в связи с этим рассылать уведомления начнут именно с Эстонии. Первые уведомления придут в начале июня, в них нарушителей попросят прийти в полицейский участок "Мальми" в Хельсинки, поскольку полиция не может сама выслать счет в Эстонию.

«В уведомлении отмечена дата и если получатель к этому времени не объявится, то мы можем объявить его в розыск», - сказал начальник подразделения дорожной безопасности финской полиции.

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